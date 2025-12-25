De Washington al Vaticano: así se vive la Navidad en distintas partes del mundo

Desde Estados Unidos hasta Europa, e incluyendo otras latitudes, distintos países vivieron la Navidad con celebraciones simbólicas, tradiciones religiosas y actividades comunitarias que marcaron el cierre del año.

Iluminaciones, ferias, actos oficiales y mensajes de unidad fueron parte de las conmemoraciones en diversas ciudades del mundo.

En Chile, la festividad también estuvo marcada por mensajes políticos. El Presidente Gabriel Boric y el mandatario electo José Antonio Kast entregaron saludos de Navidad a la ciudadanía, con énfasis en la familia, la unidad y el reconocimiento a quienes continúan trabajando durante estas fechas.

Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió un saludo de Navidad a través de sus redes sociales, mensaje que estuvo marcado por un tono político y críticas directas a sus opositores demócratas, a quienes acusó de intentar “destruir el país”.

“Feliz Navidad a todos, incluida la izquierda radical que está haciendo todo lo posible para destruir nuestro país, pero está fracasando completamente en ello”, escribió el mandatario en Truth Social, antes de enumerar lo que considera logros de su administración.

Trump cerró su mensaje señalando que Estados Unidos “está siendo respetado nuevamente, quizás como nunca antes”, finalizando con una invocación religiosa: “¡Dios bendiga a Estados Unidos!”.

Más allá de lo político, la temporada navideña en EE.UU. tuvo como hito el encendido del árbol del Rockefeller Center en Nueva York, una picea noruega iluminada con más de 50 mil luces, que permanecerá encendida hasta mediados de enero y luego será reutilizada con fines sociales.

Canadá

El espíritu navideño se vivió con un fuerte componente comunitario. El tradicional Tren Navideño, impulsado por empresas ferroviarias, recorrió distintas ciudades desde Canadá hasta México, recaudando alimentos y donaciones para bancos de comida.

En Toronto, además, el transporte público se sumó a la celebración con vagones y tranvías decorados, música de temporada y gestos simbólicos hacia los pasajeros, reforzando un ambiente festivo que se extendió tanto de día como de noche.

Inglaterra

En el Reino Unido, la Navidad estuvo marcada por el llamado del rey Carlos III a privilegiar la unidad y la bondad en un contexto internacional atravesado por conflictos y divisiones internas. En su tradicional mensaje navideño, transmitido desde la Abadía de Westminster, el monarca sostuvo que la historia cristiana de los pastores y los sabios demuestra cómo la “compañía y la bondad de los demás” pueden ser una fuente de fortaleza en tiempos de incertidumbre.

“El perdón, el respeto mutuo y la creación de nuevas amistades son caminos posibles para alcanzar la paz”, afirmó Carlos III, subrayando que la diversidad de las comunidades británicas es una fortaleza que permite “asegurar que el bien triunfe sobre el mal”. El discurso concluyó con un villancico interpretado por un coro ucraniano, en un gesto simbólico frente a la guerra en Europa.

En paralelo, Londres mantuvo sus tradicionales celebraciones de fin de año, con mercados navideños que reunieron puestos de comida local y alemana, una amplia oferta de productos dulces y una gran pista de hielo que se transformó en uno de los principales atractivos para residentes y turistas.

Las actividades se vieron favorecidas por un clima benigno, con escasas precipitaciones y temperaturas moderadas, lo que permitió una alta concurrencia de público en los espacios abiertos y consolidó el ambiente festivo en la capital británica.

Vaticano

En la Santa Sede la Navidad se celebró bajo la conducción de un nuevo pontífice, León XIV, aunque sin cambios en las tradiciones.

El encendido del árbol y la inauguración del pesebre en la Plaza de San Pedro marcaron el inicio oficial de las festividades.

Este año, el árbol —una picea roja de 27 metros— fue donado desde el norte de Italia, en un gesto que volvió a subrayar el carácter simbólico y comunitario de la celebración católica.

Australia

En Australia, la Navidad se celebró a pleno verano en una de sus postales más icónicas. Miles de personas llegaron hasta Coogee Beach, en los suburbios del este de Sídney, para festejar la jornada vestidos con trajes rojos, gorros de Papá Noel, accesorios de reno y bikinis alusivos a la festividad.

Pese a los cielos nublados y a un clima más fresco de lo habitual, el ambiente festivo no decayó. La playa se vio colmada de turistas y grupos de amigos que posaron para fotografías, se internaron en el mar y celebraron en la arena, cubriendo amplios sectores del borde costero.

Las celebraciones coincidieron con un marcado descenso de las temperaturas tras una semana de intenso calor. En Sídney, los termómetros rondaron los 24 °C, con una sensación térmica menor debido al cielo gris, aunque el clima no impidió que miles continuaran llegando a la costa para vivir una Navidad al aire libre.

En paralelo, las autoridades locales reforzaron las medidas de control ante el aumento de público en las playas.

El Ayuntamiento de Waverley informó que invirtió más de 250 mil dólares australianos en acciones para reducir la sobrepoblación y el impacto ambiental, luego de que en años anteriores se registraran grandes grupos que dejaron basura y generaron desórdenes.

Según detalló el consejo, para 2025 se implementará una gestión de multitudes más estricta, mayor supervisión y un aumento de la presencia policial. “Se aplicará un enfoque de tolerancia cero hacia el comportamiento antisocial”, advirtieron las autoridades.

Mensajes de Navidad en Chile

En Chile, la Navidad también estuvo marcada por mensajes presidenciales. A menos de tres meses de dejar La Moneda, el Presidente Gabriel Boric entregó su último saludo navideño como jefe de Estado, destacando la fecha como un momento para compartir en familia, recordar a quienes ya no están y reflexionar sobre el país.

“Hoy es Navidad y de seguro será un momento para compartir con la familia, con nuestros seres más cercanos y también recordar a los que ya no están”, señaló el mandatario en un video difundido en redes sociales.

Boric llamó además a hacer un balance del año y a proyectar el futuro, poniendo énfasis en la construcción de comunidad y cohesión social. En su mensaje, dedicó palabras especiales a los niños y niñas del país y cerró afirmando que había sido “un orgullo compartir con ustedes”.

DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Por su parte, el presidente electo José Antonio Kast centró su saludo navideño en el reconocimiento a quienes continuaron trabajando durante la Nochebuena.

A través de un mensaje publicado en la red social X, destacó explícitamente a las Fuerzas Armadas, Carabineros, la Policía de Investigaciones, Gendarmería, Bomberos y funcionarios de la Salud.

“Un saludo a todos los que en esta nochebuena celebran la Navidad. Muy especialmente, a quienes no pueden estar con los suyos”, escribió, agradeciendo su labor en beneficio del país.

JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Posteriormente, Kast difundió un segundo mensaje en Instagram, donde reforzó un llamado a la unidad y al respeto, señalando que “cuando caminamos juntos, cuando nos cuidamos y nos respetamos, somos más fuertes como país”.

En esta última publicación apareció acompañado de su esposa, María Pía Adriasola, quien se espera asuma el rol de primera dama a partir del próximo 11 de marzo, en el marco del cambio de mando presidencial.