Declaran alerta roja en Curepto por incendio forestal cercano a sectores poblados

La Dirección Regional de Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), en coordinación con la Delegación Presidencial Regional del Maule, declaró alerta roja para la comuna de Curepto debido a un incendio forestal que se mantiene en combate y que se encuentra próximo a zonas habitadas.

De acuerdo con la información técnica proporcionada por Corporación Nacional Forestal (Conaf) y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred), el siniestro, denominado “Cruce El Membrillo”, afecta una superficie preliminar de 4 hectáreas y permanece activo.

El incendio se desarrolla en la provincia de Talca, Región del Maule, y presenta riesgo por su cercanía a sectores poblados, lo que motivó la adopción de la medida.

Recursos desplegados

En el lugar trabajan intensamente equipos terrestres y aéreos, entre ellos el Cuerpo de Bomberos de Conaf, cuatro brigadas de Conaf, cinco brigadas de Arauco, un técnico de Conaf, cuatro helicópteros, cinco aviones cisterna, un avión de coordinación de Arauco, dos skidder y tres camiones cisterna de Conaf, además de dos skidder de Arauco.

Con la declaración de alerta roja —vigente desde este sábado 28 de febrero a las 17:11 horas y hasta que las condiciones lo ameriten— se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles en apoyo a lo ya desplegado, con el objetivo de controlar la emergencia dada la extensión y severidad del evento.

Recomendaciones a la población

Senapred llamó a la población a mantener los alrededores de las viviendas despejados de vegetación y materiales combustibles, evitar fumar en zonas con vegetación susceptible de arder, no encender fogatas ni manipular fuentes de calor en áreas cercanas a pastizales o matorrales.

Asimismo, recomendó informarse a través del Visor Chile Preparado sobre las zonas con mayor riesgo de incendios forestales y, en caso de observar humo o fuego en sectores de vegetación, dar aviso inmediato a Conaf (130), Bomberos (132), Carabineros (133) o la PDI (134).