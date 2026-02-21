Declaran alerta roja en Puente Alto por el avance de un incendio forestal cerca de Hacienda El Peñón

A las 16:00 horas de este sábado, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta roja comunal para Puente Alto, en la Región Metropolitana.

Según la información compartida al organismo gubernamental por parte de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), a la hora de la alerta se encontraba en desarrollo un incendio forestal en la comuna.

En concreto, el siniestro “Hacienda el Peñón 2″ habría provocado hasta el momento de la alerta una afectación de una hectárea.

Conaf informó que el incendio se encuentra cercano a sectores poblados. Sin embargo, al minuto del reporte no habría afectación ni a personas ni viviendas.

Para el combate de la emergencia, Conaf dispuso la presencia de tres brigadas, un técnico, una aeronave y un camión aljibe. También en el lugar están colaborando voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Puente Alto.