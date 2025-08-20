Día de la papa frita: revisa las promociones desde $1.000 para disfrutar hoy

Este miércoles, 20 de agosto, llega una nueva jornada dedicada a la comida con la celebración del Día de la papa frita, por lo que se dispone de una serie de descuentos para comprar durante hoy.

Así lo han adelantado algunas de las cadenas que operan a nivel nacional, dando a conocer sus promociones para disfrutar de la clásica y querida receta.

Revisa a continuación algunas de las promociones vigentes para compartir unas papas fritas, sea como acompañamiento de un almuerzo o brillando como plato protagonista durante la tarde.

Juan Maestro

La cadena celebra con una segunda unidad de papas fritas grandes gratis.

La promoción es exclusiva para la aplicación Juan Maestro, mediante el canal Sálvate la fila y retira, usando el código MAESTROPAPA.

Pedro, Juan y Diego

La cadena ofrece una imperdible combinación con la Mega Papa a $1.990 y la posibilidad de agregar dos bebidas normales por $2.000.

McDonald’s

Solo por hoy, los locales ofrecen la papa mediana por solo $1.000. La promoción permite dos cupones por cliente.

Just Burger

Los locales celebran la semana de las papas junto a un cono de edición limitada con un 50% de descuento, que tiene un valor de $1.900 y se venderá hasta el 24 de agosto, o hasta agotar stock.

Carl’s Jr.

La celebración de la cadena es mediante la aplicación Carl’s Jr. Chile, que ofrece un cupón para canjear papitas extra por la compra de un combo.

Doggis

La cadena nacional celebra el Día de la papa con la tercera unidad gratis, un 3x2 válido hasta este miércoles 20.

Mamut

La cadena de restaurantes festeja a la querida preparación durante la semana, donde por cada appetizer que se pida se accede a una recarga infinita de papas fritas, hasta el 22 de agosto.