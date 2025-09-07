DMC emite alerta meteorológica para la ciudad de Antofagasta por el desarrollo de tormentas eléctricas durante este domingo

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió la tarde de este domingo una alerta meteorológica para la ciudad de Antofagasta debido al desarrollo de tormentas eléctricas.

Según el pronóstico entregado por la entidad, la situación estaría asociada con el desarrollo de chubascos aislados y comenzaría durante la tarde este domingo hasta la noche del mismo día.

El desarrollo de las tormentas eléctricas estaría asociado al desarrollo de una vaguada en altura, la que llevaría a la conformación de nubes.

Desde la DMC advierten que se emite una alerta meteorológica cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas".