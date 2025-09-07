SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Servicios

DMC emite alerta meteorológica para la ciudad de Antofagasta por el desarrollo de tormentas eléctricas durante este domingo

El fenómeno vendría acompañado por chubasco aislados.

Joaquín BarrientosPor 
Joaquín Barrientos
Imagen referencial

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió la tarde de este domingo una alerta meteorológica para la ciudad de Antofagasta debido al desarrollo de tormentas eléctricas.

Según el pronóstico entregado por la entidad, la situación estaría asociada con el desarrollo de chubascos aislados y comenzaría durante la tarde este domingo hasta la noche del mismo día.

El desarrollo de las tormentas eléctricas estaría asociado al desarrollo de una vaguada en altura, la que llevaría a la conformación de nubes.

Desde la DMC advierten que se emite una alerta meteorológica cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas".

Más sobre:MedioambienteTormentas eléctricasAntofagastaLluvia

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Unión Europea condena ataque con drones de Rusia que dañó sede de gobierno de Ucrania

Trump reitera a Hamas que libere a los rehenes: “Esta es mi última advertencia, no habrá otra”

Trump afirma estar listo para una segunda fase de sanciones a Rusia tras ataque aéreo a Ucrania

Rusia lanza el mayor ataque aéreo de la guerra contra Ucrania e incendia un edificio gubernamental

León XIV canoniza a Carlo Acutis, “el influencer de Dios”: el primer santo millennial

Dron hutí cae sobre un aeropuerto en el sur de Israel

Lo más leído

1.
Tras el cambio al horario de verano: revisa qué hora es oficialmente en Chile

Tras el cambio al horario de verano: revisa qué hora es oficialmente en Chile

2.
Cientos de trabajadores detenidos en una fábrica de Hyundai en EE.UU. tras una redada de inmigración

Cientos de trabajadores detenidos en una fábrica de Hyundai en EE.UU. tras una redada de inmigración

3.
Todos contra Rincón: DC y oficialismo impugnan candidatura ante el Tricel y pone en riesgo su tercer periodo como senadora del Maule

Todos contra Rincón: DC y oficialismo impugnan candidatura ante el Tricel y pone en riesgo su tercer periodo como senadora del Maule

4.
“Ha llamado hasta al contralor”: Fiscalía revela gestiones de Orrego para “acelerar indebidamente” convenio con ProCultura

“Ha llamado hasta al contralor”: Fiscalía revela gestiones de Orrego para “acelerar indebidamente” convenio con ProCultura

5.
16/N: el fantasma de un “hat-trick” de la derecha que alerta al oficialismo

16/N: el fantasma de un “hat-trick” de la derecha que alerta al oficialismo

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

¿Lluvia el 18 de septiembre? Las regiones que podrían tener precipitaciones en Fiestas Patrias

¿Lluvia el 18 de septiembre? Las regiones que podrían tener precipitaciones en Fiestas Patrias

Marraqueta con palta: ¿lleva sal o limón? Los secretos del desayuno chileno que se hizo viral

Marraqueta con palta: ¿lleva sal o limón? Los secretos del desayuno chileno que se hizo viral

Por qué deberías mirar el pasado para entender quién eres hoy, según la psicología

Por qué deberías mirar el pasado para entender quién eres hoy, según la psicología

Servicios

DMC emite alerta meteorológica para la ciudad de Antofagasta por el desarrollo de tormentas eléctricas durante este domingo

DMC emite alerta meteorológica para la ciudad de Antofagasta por el desarrollo de tormentas eléctricas durante este domingo

Adiós al invierno: ¿Cuándo empieza oficialmente la primavera?

Adiós al invierno: ¿Cuándo empieza oficialmente la primavera?

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

DMC emite alerta meteorológica para la ciudad de Antofagasta por el desarrollo de tormentas eléctricas durante este domingo
Chile

DMC emite alerta meteorológica para la ciudad de Antofagasta por el desarrollo de tormentas eléctricas durante este domingo

Condenan a 17 años a sujeto que abusó a los dos hijos de su pareja en Iquique

“Por un 18 seguro”: MTT lanza campaña preventiva de Fiestas Patrias 2025 con llamado a la responsabilidad individual

Jefe económico de Jara reafirma que no habrá reforma tributaria en eventual gobierno y se abre a ingreso mensual de $750.000
Negocios

Jefe económico de Jara reafirma que no habrá reforma tributaria en eventual gobierno y se abre a ingreso mensual de $750.000

Empresa a cargo de la producción de harina Pan en Chile comenzó retiro de lote afectado con fumonisina

Abogados de Chile y EE.UU., interrogatorios y millones de dólares: la investigación de SQM por instrucción de la SEC

Por qué deberías mirar el pasado para entender quién eres hoy, según la psicología
Tendencias

Por qué deberías mirar el pasado para entender quién eres hoy, según la psicología

Koychi, la cadena de comida coreana, inauguró su local más grande en Chile: ¿dónde queda?

La tenebrosa historia de la Isla de las Muñecas en México, donde Lady Gaga grabó su video con Tim Burton

Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Uruguay por las Eliminatorias
El Deportivo

Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Uruguay por las Eliminatorias

Desde la concentración de la Roja: Fabián Hormazábal habla sobre el fallo de Conmebol por caso entre la U e Independiente

El Patagonian International Marathon reúne a mil corredores de 39 países en Torres del Paine

Panorama para este 5 y 6 de septiembre: Expo “La Cava Jumbo” da el vamos en Santiago con más de 40 expositores
Finde

Panorama para este 5 y 6 de septiembre: Expo “La Cava Jumbo” da el vamos en Santiago con más de 40 expositores

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC

Pablo Chill-E debuta con éxito en el show Red Bull Symphonic del teatro Corpartes
Cultura y entretención

Pablo Chill-E debuta con éxito en el show Red Bull Symphonic del teatro Corpartes

El regreso a Chile de Katy Perry: una cátedra de pop en vivo

De excesos y cautelas

Unión Europea condena ataque con drones de Rusia que dañó sede de gobierno de Ucrania
Mundo

Unión Europea condena ataque con drones de Rusia que dañó sede de gobierno de Ucrania

Trump reitera a Hamas que libere a los rehenes: “Esta es mi última advertencia, no habrá otra”

Trump afirma estar listo para una segunda fase de sanciones a Rusia tras ataque aéreo a Ucrania

Elsa Moscoso Gómez: Ganar cuatro hijas, dotarlas de un buen tejer
Paula

Elsa Moscoso Gómez: Ganar cuatro hijas, dotarlas de un buen tejer

Andrea Zondek: “Si contratas a una persona con TEA sin un proceso de cambio cultural, no hay inclusión”

Pobreza y niñez: Una ventana de oportunidades perdidas