Dónde poner atención: las claves de hoy, martes 20 de mayo de 2025

1. Diputados votan acusación contra Durán

Hoy martes la sala de la Cámara de Diputados se pronunciará sobre la acusación constitucional que la oposición presentó contra el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán (FA), por su responsabilidad en la muerte de dos hinchas de Colo Colo en los incidentes ocurridos en las afueras del estadio Monumental el 10 de abril.

¿Y los votos están? A pesar de las intensas gestiones de parlamentarios de derecha para sumar respaldos de la Democracia Cristiana y Demócratas y evitar que el libelo, como en oportunidades anteriores, naufrague en la misma Cámara, hasta anoche no había certezas de que se contará con el quorum requerido para que la acusación pase al Senado.

Cabe recordar que dada la relación de fuerzas que existe en la cámara baja, la posición que tomen los diputados de la DC y Demócrata resultan clave para las pretensiones de Chile Vamos y Republicanos.

2. Se enciende la contienda entre Tohá y Jara

Una fuerte molestia despertaron en la abanderada comunista, Jeannette Jara, y su partido la entrevista que dio el encargado programático del comando de Carolina Tohá, Álvaro García, el domingo en La Tercera.

Y es que el exministro de la Segpres de Ricardo Lagos dijo que la candidata a La Moneda de Socialismo Democrática era una carta presidencial que -a diferencia de otras- se alejaba de los extremos: “del que cree a ciegas en el mercado y del que cree a ciegas en la conducción del Estado”.

Tras presentar a su equipo de campaña, Jara lamentó los dichos de García. “Hay una forma que se está instalando en los asesores de la candidata Tohá, que es muy de caricaturizar a los otros dos contrincantes. Se trata de instalar que solo algunas candidaturas serían competitivas y otras no, que algunas candidaturas servirían para dar gobernabilidad y otras no”, se quejó.

Y no solo eso. Jara también cuestionó el carácter “concertacionista” de la candidatura de Tohá. “Veo una restauración concertacionista muy ligada en la primaria de la candidatura de Carolina Tohá. Me preocupa, digamos, porque las recetas antiguas pueden servir en momentos del pasado, pero no necesariamente para enfrentar los desafíos del futuro”, afirmó.

3. Un piso de 2% asegurado para el PIB 2025

El Banco Central informó que el Producto Interno Bruto del primer trimestre del año creció en 2,3%, una cifra que se ubicó por sobre las expectativas del mercado.

El registro, además, deja a la economía del país bien perfilada y según distintos expertos consultados por Pulso de La Tercera, permite asegurar un piso de crecimiento de 2% para este 2025.

“Con el dato del PIB del primer trimestre del 2025, se afianza de manera significativa la expectativa de que la economía crezca al menos un 2% en el año”, comentó Gustavo Díaz, de la Facultad de Negocios y Tecnología de la U. Gabriela Mistral.

Desde el gobierno, en tanto, el ministro Mario Marcel destacó: “Hemos tenido nuevamente una sorpresa positiva en el sentido de que hay una cifra de crecimiento para el primer trimestre que es superior a lo que se había estimado con base en los Imacec”.