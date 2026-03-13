Dónde ver el Lollapalooza Chile 2026 en vivo y gratis por streaming

Santiago 22 de marzo 2025. Segundo dia de Lollapalooza 2025 en el Parque Cerrillos Bicentenario. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

Este viernes comienza la esperada nueva edición de Lollapalooza Chile 2026 y, a horas de las primeras presentaciones, se confirmó la transmisión del evento en vivo mediante streaming.

Así fue anunciado recientemente desde la productora Lotus, lo que permitirá disfrutar de la experiencia del festival de música desde cualquier lugar.

Se trata de tres jornadas que cargarán de música el Parque O’Higgins, durante este viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de marzo, con un line up de artistas encabezado por Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator y Chappell Roan.

Dónde ver el Lollapalooza

La transmisión de Lollapalooza Chile 2026 se encontrará disponible a través del canal de Youtube oficial y en el sitio web lollapaloozacl.com.

Para disfrutar las tres jornadas de festival, a continuación la programación por día con escenarios y horarios:

Viernes 13 de marzo

El plato fuerte de la jornada es la presentación de Sabrina Carpenter, quien cerrará el Cenco Malls Stage.

También se podrá disfrutar de artistas como Kygo, Young Cister, Doechii, Interpol, Deftones y Tom Morello.

Horarios Lollapalooza del viernes 13 de marzo

Sábado 14 de marzo

El cierre del segundo día tendrá a Tyler, The Creator, en el escenario principal.

La jornada también contará con los números de Lorde, Turnstile, Peggy Gou, RØZ y el DJ japonés Yousuke Yukimatsu.

Horarios Lollapalooza sábado 14 de marzo

Domingo 15 de marzo

La última jornada de Lollapalooza cerrará con el número de Chappell Roan en el Cenco Malls Stage, hasta la medianoche.

Ese día se sumarán Skrillex, Lewis Capaldi, Addison Rae, Danny Ocean, TV Girl, Quilapayún, RIIZE y Brutalismus 3000, entre otros invitados.