Metro extiende su funcionamiento por el Lollapalooza 2026: revisa los horarios y estaciones
El transporte capitalino comunicó un servicio especial durante los días viernes, sábado y domingo.
Esta semana llega la esperada edición del Lollapalooza Chile 2026, motivo por el que desde Metro de Santiago se informó sobre una extensión en su horario de funcionamiento.
La medida aplica a las tres jornadas de festival, es decir, los días viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de marzo.
Dicha información fue confirmada recientemente desde el servicio de transporte, con el objetivo de garantizar el traslado de los asistentes desde el Parque O’Higgins, que volverá a albergar al evento de música.
Horario del Metro por Lollapalooza
Metro informó un horario extendido durante el viernes 13 y sábado 14 de marzo hasta las 02:00 horas, además del domingo 15 de marzo hasta las 01:00 horas.
Se informaron las siguientes estaciones habilitadas para el ingreso durante los tres días:
- Toesca L2
- Parque O’Higgins L2
- Rondizzoni L2
Las estaciones para salida del viernes 13 y sábado 14 son:
- L1: Los Héroes, Baquedano, Los Leones, Escuela Militar, Los Domínicos
- L6: Cerrillos, Franklin, Ñuble, Ñuñoa, Inés de Suárez, Los Leones
Las estaciones habilitadas para salida del domingo 15 corresponden a:
- L1: Los Héroes, Baquedano, Los Leones, Escuela Militar, Los Dominicos
- L3: Plaza Quilicura, Cardenal Caro, Plaza Chacabuco, Universidad de Chile, Ñuñoa, Plaza Egaña
- L5: Baquedano, Ñuble, Carlos Valdovinos, Pedrero, Bellavista de La Florida, Vicente Valdés
- L6: Cerrillos, Franklin, Ñuble, Estadio Nacional, Ñuñoa, Inés de Suárez, Los Leones
Las combinaciones disponibles el viernes y sábado son:
- Los Héroes, L1 – L2
- Los Leones, L1 – L6
- Franklin, L2 – L6
Por su parte, las combinaciones del domingo son:
- Los Héroes, L1 – L2
- Los Leones, L1 – L6
- Franklin, L2 – L6
- Ñuñoa, L3 – L6
- Ñuble, L5 – L6
Lo Último
Lo más leído
Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La TerceraPlan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.