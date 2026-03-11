Metro extiende su funcionamiento por el Lollapalooza 2026: revisa los horarios y estaciones. Foto referencial

Esta semana llega la esperada edición del Lollapalooza Chile 2026, motivo por el que desde Metro de Santiago se informó sobre una extensión en su horario de funcionamiento.

La medida aplica a las tres jornadas de festival, es decir, los días viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de marzo.

Dicha información fue confirmada recientemente desde el servicio de transporte, con el objetivo de garantizar el traslado de los asistentes desde el Parque O’Higgins, que volverá a albergar al evento de música.

Horario del Metro por Lollapalooza

Metro informó un horario extendido durante el viernes 13 y sábado 14 de marzo hasta las 02:00 horas , además del domingo 15 de marzo hasta las 01:00 horas .

Se informaron las siguientes estaciones habilitadas para el ingreso durante los tres días:

Toesca L2

Parque O’Higgins L2

Rondizzoni L2

Las estaciones para salida del viernes 13 y sábado 14 son:

L1: Los Héroes, Baquedano, Los Leones, Escuela Militar, Los Domínicos

L6: Cerrillos, Franklin, Ñuble, Ñuñoa, Inés de Suárez, Los Leones

Las estaciones habilitadas para salida del domingo 15 corresponden a:

L1: Los Héroes, Baquedano, Los Leones, Escuela Militar, Los Dominicos

L3: Plaza Quilicura, Cardenal Caro, Plaza Chacabuco, Universidad de Chile, Ñuñoa, Plaza Egaña

L5: Baquedano, Ñuble, Carlos Valdovinos, Pedrero, Bellavista de La Florida, Vicente Valdés

L6: Cerrillos, Franklin, Ñuble, Estadio Nacional, Ñuñoa, Inés de Suárez, Los Leones

Las combinaciones disponibles el viernes y sábado son:

Los Héroes, L1 – L2

Los Leones, L1 – L6

Franklin, L2 – L6

Por su parte, las combinaciones del domingo son:

Los Héroes, L1 – L2

Los Leones, L1 – L6

Franklin, L2 – L6

Ñuñoa, L3 – L6

Ñuble, L5 – L6