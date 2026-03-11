SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Metro extiende su funcionamiento por el Lollapalooza 2026: revisa los horarios y estaciones

    El transporte capitalino comunicó un servicio especial durante los días viernes, sábado y domingo.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    Metro extiende su funcionamiento por el Lollapalooza 2026: revisa los horarios y estaciones. Foto referencial DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Esta semana llega la esperada edición del Lollapalooza Chile 2026, motivo por el que desde Metro de Santiago se informó sobre una extensión en su horario de funcionamiento.

    La medida aplica a las tres jornadas de festival, es decir, los días viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de marzo.

    Dicha información fue confirmada recientemente desde el servicio de transporte, con el objetivo de garantizar el traslado de los asistentes desde el Parque O’Higgins, que volverá a albergar al evento de música.

    Horario del Metro por Lollapalooza

    Metro informó un horario extendido durante el viernes 13 y sábado 14 de marzo hasta las 02:00 horas, además del domingo 15 de marzo hasta las 01:00 horas.

    Se informaron las siguientes estaciones habilitadas para el ingreso durante los tres días:

    • Toesca L2
    • Parque O’Higgins L2
    • Rondizzoni L2

    Las estaciones para salida del viernes 13 y sábado 14 son:

    • L1: Los Héroes, Baquedano, Los Leones, Escuela Militar, Los Domínicos
    • L6: Cerrillos, Franklin, Ñuble, Ñuñoa, Inés de Suárez, Los Leones

    Las estaciones habilitadas para salida del domingo 15 corresponden a:

    • L1: Los Héroes, Baquedano, Los Leones, Escuela Militar, Los Dominicos
    • L3: Plaza Quilicura, Cardenal Caro, Plaza Chacabuco, Universidad de Chile, Ñuñoa, Plaza Egaña
    • L5: Baquedano, Ñuble, Carlos Valdovinos, Pedrero, Bellavista de La Florida, Vicente Valdés
    • L6: Cerrillos, Franklin, Ñuble, Estadio Nacional, Ñuñoa, Inés de Suárez, Los Leones

    Las combinaciones disponibles el viernes y sábado son:

    • Los Héroes, L1 – L2
    • Los Leones, L1 – L6
    • Franklin, L2 – L6

    Por su parte, las combinaciones del domingo son:

    • Los Héroes, L1 – L2
    • Los Leones, L1 – L6
    • Franklin, L2 – L6
    • Ñuñoa, L3 – L6
    • Ñuble, L5 – L6

    Lee también:

    Más sobre:TransporteMetroMetro de SantiagoLollapaloozaLollapalooza ChileLollapalooza 2026Lollapalooza Chile 2026Viernessábadodomingo13 de marzo14 de marzo15 de marzoExtensión MetroHorario Metro

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Kast en su primera actividad como Presidente: “Podríamos estar en temas de seguridad, pero quisimos marcar acento en educación”

    Primera pauta de Kast en el Liceo Augusto D’Halmar de Ñuñoa se desarrolla entre vítores y manifestaciones aisladas

    Reportan múltiples puntos de congestión en el tránsito de Santiago y sector oriente por actividades del Presidente Kast

    Bicecorp: “El desafío de integración continúa este 2026″

    Valencia se reunirá con fiscal general de EE.UU. por requerimiento para interrogar a Maduro sobre crimen de Ronald Ojeda

    FNE pide multar a Pedidos Ya por incumplir acuerdo sobre límites de precios

    Lo más leído

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Una pausa del calor en Santiago: anuncian la llegada de aire frío a la Región Metropolitana a partir de este día

    Una pausa del calor en Santiago: anuncian la llegada de aire frío a la Región Metropolitana a partir de este día

    El peso de La Moneda: el antes y después del gabinete de Gabriel Boric en fotos

    El peso de La Moneda: el antes y después del gabinete de Gabriel Boric en fotos

    Cómo el hallazgo de un hueso en España sostiene que Aníbal utilizó elefantes de guerra, según una investigación

    Cómo el hallazgo de un hueso en España sostiene que Aníbal utilizó elefantes de guerra, según una investigación

    El extraño efecto secundario del paracetamol que registró un estudio en más de 500 estudiantes

    El extraño efecto secundario del paracetamol que registró un estudio en más de 500 estudiantes

    Servicios

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Metro extiende su funcionamiento por el Lollapalooza 2026: revisa los horarios y estaciones

    Metro extiende su funcionamiento por el Lollapalooza 2026: revisa los horarios y estaciones

    Comienzan pagos de la Beca BAES: ¿Cómo revisar el saldo del beneficio?

    Comienzan pagos de la Beca BAES: ¿Cómo revisar el saldo del beneficio?

    Kast en su primera actividad como Presidente: “Podríamos estar en temas de seguridad, pero quisimos marcar acento en educación”
    Chile

    Kast en su primera actividad como Presidente: “Podríamos estar en temas de seguridad, pero quisimos marcar acento en educación”

    Primera pauta de Kast en el Liceo Augusto D’Halmar de Ñuñoa se desarrolla entre vítores y manifestaciones aisladas

    Reportan múltiples puntos de congestión en el tránsito de Santiago y sector oriente por actividades del Presidente Kast

    Bicecorp: “El desafío de integración continúa este 2026″
    Negocios

    Bicecorp: “El desafío de integración continúa este 2026″

    FNE pide multar a Pedidos Ya por incumplir acuerdo sobre límites de precios

    Bloomberg asegura que Kast firmará “amplios acuerdos con Estados Unidos” por “minerales críticos” y seguridad

    “Extraordinario”: el inusual hallazgo que encontró un estudio sobre las abejorro reinas
    Tendencias

    “Extraordinario”: el inusual hallazgo que encontró un estudio sobre las abejorro reinas

    Qué se sabe del tiroteo contra la casa de Rihanna y quién es la acusada por intento de asesinato

    Cómo fue el tiroteo en el consulado de Estados Unidos en Toronto y qué se sabe del incidente

    Champions League: la inolvidable jornada de Federico Valverde le entrega al Real Madrid una gran victoria sobre Manchester City
    El Deportivo

    Champions League: la inolvidable jornada de Federico Valverde le entrega al Real Madrid una gran victoria sobre Manchester City

    Tres goles en el primer tiempo: la noche soñada de Federico Valverde contra Manchester City en la Champions League

    Matías Palavecino rompe el silencio y da su versión del conflicto con Clemente Montes en la caída de la UC ante O’Higgins

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL
    Tecnología

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL

    Cómo es Yesim, la eSim que promete mantenerte conectado a Internet en todo momento durante tus viajes

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    La canción que a John Lennon le encantaba oír: “Puedo escucharla una y otra vez”
    Cultura y entretención

    La canción que a John Lennon le encantaba oír: “Puedo escucharla una y otra vez”

    El “peor” músico de Metallica según sus propios integrantes

    Candelabro sorprende y lanza covers de Los Prisioneros coincidiendo con el cambio de mando

    Investigación apunta a que Estados Unidos es responsable del ataque a escuela primaria en Irán
    Mundo

    Investigación apunta a que Estados Unidos es responsable del ataque a escuela primaria en Irán

    ¿Qué se sabe del acuerdo económico que Trump planea para Cuba sin cambiar al régimen, según USA Today?

    Eléonore Caroit, ministra francesa: “Es importante en esta transición de Chile que podamos también estar presentes”

    Hummus de palta
    Paula

    Hummus de palta

    Hablemos de amor: Crecer entre mujeres

    Fuera de juego: Las brechas de género que excluyen a las niñas del deporte