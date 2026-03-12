Anuncian refuerzos en recorridos de Red Movilidad para el Lollapalooza Chile 2026. Foto referencial de archivo

Esta semana aterriza la nueva edición de Lollapalooza Chile 2026, motivo por lo que se presentó el plan especial por parte de Red Movilidad, que refuerza el servicio de transporte público en la capital.

El evento reunirá a los fanáticos durante el viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de marzo en el Parque O’Higgins, por lo que se busca facilitar el traslado de asistentes para llegar y salir del recinto.

Reforzamiento de buses Red

Red Movilidad anunció un reforzamiento en los recorridos de buses para ayudar a la movilización durante el Lollapalooza.

Para el traslado hacia el recinto se efectúa un refuerzo en la frecuencia de recorridos del fin de semana, entre 11:00 y 18:00 horas del sábado 14 y domingo 15, en las líneas:

119

506

507

302

En tanto, para el retorno se implementa un plan de recorridos de salida desde las inmediaciones del Parque O’Higgins y Metro Rondizzoni y Franklin.

Desde el Parque O’Higgins, entre 23:30 y 02:30 horas los días viernes y sábado, y de 23:00 a 01:30 horas el domingo, se refuerzan los siguientes recorridos:

307x a Lo Marcoleta

105x a Renca

506x a Peñalolén

401 a Maipú

506x a Maipú

507x a Enea

Las salidas de Metro Rondizzoni funcionan de 23:30 a 02:30 horas el viernes y sábado, mientras que el domingo es de 23:00 a 01:30 horas, correspondientes a:

119x a Lo Espejo

210x a Puente Alto

Salidas de Metro Franklin operan de 23:50 a 03:00 horas el viernes y sábado, además del domingo entre 23:20 y 02:20 horas, en los recorridos: