Dónde y a qué hora ver a Argentina vs. Italia por el Mundial Sub 20
Trasandinos y europeos se enfrentan durante este sábado en Valparaíso.
Este sábado, Argentina se enfrenta a Italia por el Mundial Sub 20, donde los trasandinos tienen su cupo asegurado a octavos de final por el Grupo D.
La Albiceleste se presenta luego de un triunfo por 4-1 ante Australia, mientras que los europeos arrastran un anterior empate a 2 con Cuba.
Cuándo juega Argentina vs. Italia
El partido de Argentina vs. Italia es este sábado, 4 de octubre, a las 20:00 horas.
Las selecciones se enfrentan en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.
Dónde ver a Argentina vs. Italia
El partido de Argentina vs. Italia se transmite en el canal DSports de DirecTV y de forma online en la plataforma DGO.
