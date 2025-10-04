Dónde y a qué hora ver a Argentina vs. Italia por el Mundial Sub 20. Foto referencial de archivo

Este sábado, Argentina se enfrenta a Italia por el Mundial Sub 20, donde los trasandinos tienen su cupo asegurado a octavos de final por el Grupo D.

La Albiceleste se presenta luego de un triunfo por 4-1 ante Australia, mientras que los europeos arrastran un anterior empate a 2 con Cuba.

Cuándo juega Argentina vs. Italia

El partido de Argentina vs. Italia es este sábado, 4 de octubre, a las 20:00 horas.

Las selecciones se enfrentan en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

Dónde ver a Argentina vs. Italia