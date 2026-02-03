Dónde y a qué hora ver a Arsenal vs. Chelsea por la Carabao Cup en TV y streaming
Los clubes se enfrentan este martes en el marco de la semifinal de vuelta de la Copa de la Liga.
Este martes Arsenal recibe a Chelsea por la semifinal de vuelta de la Copa de la Liga de Inglaterra o la Carabao Cup.
Los Gunners se presentan con ventaja en este duelo, tras ganar el anterior cruce por 3-2, y llega con buenos ánimos tras mantenerse como líderes de la Premier League.
Cuándo juega Arsenal vs. Chelsea
El partido de Arsenal contra Chelsea por la Carabao Cup es este martes, 3 de febrero, a las 17:00 horas de Chile.
Para este compromiso los clubes se miden en el Emirates Stadium de Londres.
Dónde ver a Arsenal vs. Chelsea
El partido de Arsenal contra Chelsea se transmite en el canal ESPN.
De forma online, el cruce de la Carabao Cup va por Disney+, dentro del Plan Premium.
