    Dónde y a qué hora ver a Arsenal vs. Chelsea por la Carabao Cup en TV y streaming

    Los clubes se enfrentan este martes en el marco de la semifinal de vuelta de la Copa de la Liga.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    Dónde y a qué hora ver a Arsenal vs. Chelsea por la Carabao Cup en TV y streaming. Foto referencial de archivo chelseafc.com

    Este martes Arsenal recibe a Chelsea por la semifinal de vuelta de la Copa de la Liga de Inglaterra o la Carabao Cup.

    Los Gunners se presentan con ventaja en este duelo, tras ganar el anterior cruce por 3-2, y llega con buenos ánimos tras mantenerse como líderes de la Premier League.

    Cuándo juega Arsenal vs. Chelsea

    El partido de Arsenal contra Chelsea por la Carabao Cup es este martes, 3 de febrero, a las 17:00 horas de Chile.

    Para este compromiso los clubes se miden en el Emirates Stadium de Londres.

    Dónde ver a Arsenal vs. Chelsea

    El partido de Arsenal contra Chelsea se transmite en el canal ESPN.

    De forma online, el cruce de la Carabao Cup va por Disney+, dentro del Plan Premium.

