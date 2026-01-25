Dónde y a qué hora ver a Arsenal vs. Manchester United por la Premier League. Foto referencial de archivo Instagram @arsenal

Arsenal recibe al Manchester United durante este domingo, en el segundo día de partidos programados por la Fecha 23 de la Premier League.

Los Gunners pasan por un buen momento, tras su reciente victoria contra Inter en la Champions League, donde se mantienen como líderes del torneo europeo.

A lo anterior se suma que también siguen en el primer puesto de la tabla del fútbol inglés, pese a su reciente empate sin goles contra Nottingham Forest.

Por su parte, el Manchester United se presenta a la liga local tras un último triunfo por 2-0 contra el Manchester City.

Cuándo juega Arsenal vs. Manchester United

El partido del Arsenal contra Manchester United es este domingo, 25 de enero, a las 13:30 horas de Chile.

Los clubes se miden en el Emirates Stadium de Inglaterra para este compromiso.

Dónde ver a Arsenal vs. Manchester United

El partido de Arsenal contra Manchester United se transmite en el canal ESPN .

De forma online, el cruce de la Premier League se encuentra en Disney+, dentro del Plan Premium.