Dónde y a qué hora ver a Arsenal vs. Olympiacos por la Champions League en TV y streaming. Foto referencial de archivo Instagram @arsenal

Este miércoles siguen los cruces por la segunda fecha de la Champions League, donde Arsenal recibe a Olympiacos de Grecia.

Los locales llegan a la jornada tras alzarse por 2-0 ante Athletic, mientras que su rival empató sin goles con Pafos en el debut.

Cuándo juega Arsenal vs. Olympiacos

El partido de Arsenal contra Olympiacos es este miércoles, 1 de octubre, a las 16:00 horas de Chile.

Los Gunners reciben a su visitante en el Emirates Stadiym de Londres.

Dónde ver a Arsenal vs. Olympiacos