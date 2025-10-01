Dónde y a qué hora ver a Arsenal vs. Olympiacos por la Champions League en TV y streaming
Los Gunners reciben al cuadro de Grecia por la segunda fecha del torneo.
Este miércoles siguen los cruces por la segunda fecha de la Champions League, donde Arsenal recibe a Olympiacos de Grecia.
Los locales llegan a la jornada tras alzarse por 2-0 ante Athletic, mientras que su rival empató sin goles con Pafos en el debut.
Cuándo juega Arsenal vs. Olympiacos
El partido de Arsenal contra Olympiacos es este miércoles, 1 de octubre, a las 16:00 horas de Chile.
Los Gunners reciben a su visitante en el Emirates Stadiym de Londres.
Dónde ver a Arsenal vs. Olympiacos
El partido de Arsenal vs. Olympiacos se transmite en el canal ESPN2 y de forma online en la plataforma Disney+, dentro de su Plan Premium.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
🎉 La Tercera celebra 75 años ✈️ Suscríbete y entra al sorteo por 2 pasajes a Buenos Aires.Plan digital $990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.