Dónde y a qué hora ver a Arsenal vs. Real Madrid por la Champions League Femenina
Los clubes se miden este miércoles por el inicio de la Fecha 4 del campeonato.
Este miércoles arranca la cuarta fecha de la Champions League femenina, que enfrenta a Arsenal con Real Madrid.
Las inglesas llegan tras una caída por 2-3 ante Bayern Múnich, mientras que el cuadro español arrastra un empate a uno con Paris.
Cuándo juega Arsenal vs. Real Madrid
El partido del Arsenal contra Real Madrid femenino es este miércoles, 19 de noviembre, a las 17:00 horas de Chile.
Los clubes se miden en el Mangata Pay UK Stadium de Inglaterra.
Dónde ver a Arsenal vs. Real Madrid
El partido del Arsenal contra Real Madrid se transmite en el canal ESPN.
De forma online, la Champions League Femenina se encuentra en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium de $14.190 al mes.
