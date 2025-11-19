Dónde y a qué hora ver a Arsenal vs. Real Madrid por la Champions League Femenina. Foto referencial de archivo realmadrid.com

Este miércoles arranca la cuarta fecha de la Champions League femenina, que enfrenta a Arsenal con Real Madrid.

Las inglesas llegan tras una caída por 2-3 ante Bayern Múnich, mientras que el cuadro español arrastra un empate a uno con Paris.

Cuándo juega Arsenal vs. Real Madrid

El partido del Arsenal contra Real Madrid femenino es este miércoles, 19 de noviembre, a las 17:00 horas de Chile.

Los clubes se miden en el Mangata Pay UK Stadium de Inglaterra.

Dónde ver a Arsenal vs. Real Madrid

El partido del Arsenal contra Real Madrid se transmite en el canal ESPN .

De forma online, la Champions League Femenina se encuentra en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium de $14.190 al mes.