Dónde y a qué hora ver a Athletic Club vs. Barcelona en TV y streaming. Foto referencial de archivo Instagram @fcbarcelona

Este fin de semana continúa la acción del fútbol español, con el partido de Athletic de Bilbao contra Barcelona, válido por la Fecha 27 de LaLiga.

Los locales se presentan tras la derrota ante la Real Sociedad que los dejó fuera de la Copa del Rey, mientras que en el torneo local empataron a 1 con Rayo Vallecano.

Por su parte, los azulgrana tuvieron un resultado favorable en su último cruce La Copa, sin embargo, el resultado global los dejó eliminados igualmente. Respecto a la liga local, vienen de alzarse por 4-1 ante Villarreal y se mantienen como líderes de la tabla.

Cuándo juega Athletic vs. Barcelona

El partido de Athletic Club contra Barcelona es este sábado, 7 de marzo, a las 17:00 horas de Chile.

Los clubes se miden en el estadio San Mamés de Bilbao, España, para este compromiso.

Dónde ver a Athletic vs. Barcelona

El partido de Athletic contra Barcelona se transmite en el canal DSports de DirecTV.

De forma online, el cruce de LaLiga va por la plataforma DGO.