Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Valencia por LaLiga en TV y streaming. Foto referencial de archivo

Este domingo continúa la acción de LaLiga de España, que al retomar su actividad enfrenta a Barcelona contra Valencia.

El cuadro azulgrana llega a la jornada tras empatar a 1 con Rayo Vallecano, mientras que su rival viene de alzarse por 3-0 a Getafe.

Cuándo juega Barcelona vs. Valencia

El partido del Barcelona vs. Valencia es este domingo, 14 de septiembre, a las 16:00 horas.

Los clubes se miden en el Estadio Johan Cruyff​ de España.

Dónde ver a Barcelona vs. Valencia

El partido de Barcelona vs. Valencia se transmite en el canal DSports .

Para ver el cruce de LaLiga de forma online se dispone de la plataforma DGO.