Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Valencia por LaLiga en TV y streaming
Los clubes se miden este domingo por la cuarta fecha del torneo español.
Este domingo continúa la acción de LaLiga de España, que al retomar su actividad enfrenta a Barcelona contra Valencia.
El cuadro azulgrana llega a la jornada tras empatar a 1 con Rayo Vallecano, mientras que su rival viene de alzarse por 3-0 a Getafe.
Cuándo juega Barcelona vs. Valencia
El partido del Barcelona vs. Valencia es este domingo, 14 de septiembre, a las 16:00 horas.
Los clubes se miden en el Estadio Johan Cruyff de España.
Dónde ver a Barcelona vs. Valencia
El partido de Barcelona vs. Valencia se transmite en el canal DSports.
Para ver el cruce de LaLiga de forma online se dispone de la plataforma DGO.
