Dónde y a qué hora ver a Bayer Leverkusen vs. Olympiacos por la Champions League. Foto referencial de archivo sitio web bayer04.de

Bayer Leverkusen recibe a Olympiacos durante la tarde de este martes, en el primer día de partidos programados en la semana por los playoffs de la Champions League.

Los clubes se miden en su duelo de vuelta, al que los alemanes llegan con ventaja tras el resultado inicial de 2-0 obtenido ante el cuadro de la Super Liga de Grecia.

Cuándo juega Bayer Leverkusen vs. Olympiacos

El partido de Bayer Leverkusen contra Olympiacos es este martes, 24 de febrero, a las 17:00 horas de Chile.

En esta ocasión los alemanes reciben a su rival en el estadio Bay Arena.

Dónde ver a Bayer Leverkusen vs. Olympiacos

El partido de Bayer Leverkusen contra Olympiacos se transmite en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.