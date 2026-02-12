Dónde y a qué hora ver a Brentford vs. Arsenal por la Premier League. Foto referencial de archivo Instagram @arsenal

Este jueves se cierra la Fecha 26 de la Premier League, con el partido pendiente en el que Brentford recibe a Arsenal.

Los locales vienen de alzarse por 3-2 ante Newcastle en la jornada anterior, mientras que los Gunners siguen en su buen momento al mantenerse como líderes de la tabla y registrar un último triunfo ante Sunderland por 3-0.

Cuándo juega Brentford vs. Arsenal

El partido de Brentford contra Arsenal es este jueves, 12 de febrero, a las 17:00 horas de Chile.

Para este compromiso los clubes se miden en el Gtech Community Stadium de Inglaterra.

Dónde ver a Brentford vs. Arsenal

El partido de Brentford contra Arsenal se transmite en el canal ESPN .

De forma online, el cruce de la Premier League va por la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.