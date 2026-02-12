SUSCRÍBETE POR $1100
    Dónde y a qué hora ver a Brentford vs. Arsenal por la Premier League

    Los clubes se miden en el último partido programado por la Fecha 26 de la liga inglesa.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    Dónde y a qué hora ver a Brentford vs. Arsenal por la Premier League. Foto referencial de archivo Instagram @arsenal Servicios / La Tercera

    Este jueves se cierra la Fecha 26 de la Premier League, con el partido pendiente en el que Brentford recibe a Arsenal.

    Los locales vienen de alzarse por 3-2 ante Newcastle en la jornada anterior, mientras que los Gunners siguen en su buen momento al mantenerse como líderes de la tabla y registrar un último triunfo ante Sunderland por 3-0.

    Cuándo juega Brentford vs. Arsenal

    El partido de Brentford contra Arsenal es este jueves, 12 de febrero, a las 17:00 horas de Chile.

    Para este compromiso los clubes se miden en el Gtech Community Stadium de Inglaterra.

    Dónde ver a Brentford vs. Arsenal

    El partido de Brentford contra Arsenal se transmite en el canal ESPN.

    De forma online, el cruce de la Premier League va por la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.

