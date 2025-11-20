Dónde y a qué hora ver a Chelsea vs. Barcelona por la Champions League Femenina. Foto referencial de archivo Instagram @fcbfemeni

Este jueves continúan los cruces por la cuarta fecha de la Champions League Femenina, que enfrenta a Chelsea con Barcelona.

Las inglesas llegan a la jornada tras imponerse por 6-0 a St. Pölten, mientras que las españolas hicieron lo propio dejando un marcador 3-0 contra OH Leuven, lo que las mantiene en segundo lugar de la tabla tras Lyon.

Cuándo juega Chelsea vs. Barcelona Femenino

El partido de Chelsea contra Barcelona por la Champions League Femenina es este jueves, 20 de noviembre, a las 17.00 horas de Chile.

Para este compromiso los equipos se miden en el estadio Stamford Bridge de Londres.

Dónde ver a Chelsea vs. Barcelona

El partido de Chelsea contra Barcelona se transmite en el canal ESPN .

De forma online, los cruces de la Champions League femenina se encuentran en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium de $14.190 al mes.