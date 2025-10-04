Dónde y a qué hora ver a Chelsea vs. Liverpool por la Premier League en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Chelsea vs. Liverpool por la Premier League en TV y streaming. Foto referencial de archivo

Vuelven los partidos de la Premier League y este sábado corresponde el cruce entre Chelsea y Liverpool por la séptima fecha.

En el contexto del torneo de Inglaterra, los locales vienen de caer por 1-3 ante Brighton, mientras que los Reds también perdieron en la jornada anterior ante Crystal Palace, con un resultado 1-2.

Cuándo juega Chelsea vs. Liverpool

El partido de Chelsea vs. Liverpool es este sábado, 4 de octubre, a las 13:30 horas de Chile.

Los clubes se miden en el estadio Stamford Bridge de Londres.

Dónde ver a Chelsea vs. Liverpool

El partido de Chelsea vs. Liverpool se transmite en el canal ESPN .

De forma online, los cruces de la Premier League se pueden ver en la plataforma Disney+, dentro de su Plan Premium.