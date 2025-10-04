Dónde y a qué hora ver a Chelsea vs. Liverpool por la Premier League en TV y streaming
Los equipos se miden este sábado por la Fecha 7 del torneo inglés.
Vuelven los partidos de la Premier League y este sábado corresponde el cruce entre Chelsea y Liverpool por la séptima fecha.
En el contexto del torneo de Inglaterra, los locales vienen de caer por 1-3 ante Brighton, mientras que los Reds también perdieron en la jornada anterior ante Crystal Palace, con un resultado 1-2.
Cuándo juega Chelsea vs. Liverpool
El partido de Chelsea vs. Liverpool es este sábado, 4 de octubre, a las 13:30 horas de Chile.
Los clubes se miden en el estadio Stamford Bridge de Londres.
Dónde ver a Chelsea vs. Liverpool
El partido de Chelsea vs. Liverpool se transmite en el canal ESPN.
De forma online, los cruces de la Premier League se pueden ver en la plataforma Disney+, dentro de su Plan Premium.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
3.
4.
⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.