Dónde y a qué hora ver a Coquimbo Unido vs. Deportes La Serena por la Liga de Primera. Foto referencial de archivo

Este fin de semana continúan los partidos clave por la Liga de Primera, donde Coquimbo Unido recibe a Deportes La Serena.

Se trata de una nueva versión del Clásico de la Cuarta Región, que enfrenta a los actuales campeones con el conjunto papayero, que busca alejarse de los últimos puestos de la tabla.

Cuándo juega Coquimbo Unido vs. La Serena

El partido de Coquimbo Unido contra Deportes La Serena es este sábado, 22 de noviembre, a las 18:00 horas.

Para este compromiso los clubes se miden en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Dónde ver a Coquimbo Unido vs. La Serena

El partido de Coquimbo Unido contra Deportes La Serena se transmite en el canal TNT Sports Premium .

De forma online, los cruces de la Liga de Primera se encuentran en la plataforma HBO Max.