Dónde y a qué hora ver a Crystal Palace vs. Liverpool por la Premier League

A qué hora y dónde ver a Crystal Palace vs. Liverpool por la Premier League. Foto referencial de archivo

Este sábado llega el siguiente desafío de Liverpool, que visita a Crystal Palace por la Fecha 6 de la Premier League.

Los locales llegan a la jornada tras alzarse por 2-1 ante West Ham anteriormente, mismo resultado que celebraron los Reds contra Everton.

Cuándo juega Crystal Palace vs. Liverpool

El partido de Crystal Palace contra Liverpool es este sábado, 27 de septiembre, a las 11:00 horas de Chile.

Los locales reciben a los Reds en el estadio Selhurst Park de Londres.

Dónde ver a Crystal Palace vs. Liverpool

El partido de Crystal Palace contra Liverpool se transmite de forma online en la plataforma Disney+, dentro de su Plan Premium.