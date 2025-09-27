Dónde y a qué hora ver a Crystal Palace vs. Liverpool por la Premier League
Los clubes se miden este fin de semana por la Fecha 6 del campeonato local.
Este sábado llega el siguiente desafío de Liverpool, que visita a Crystal Palace por la Fecha 6 de la Premier League.
Los locales llegan a la jornada tras alzarse por 2-1 ante West Ham anteriormente, mismo resultado que celebraron los Reds contra Everton.
Cuándo juega Crystal Palace vs. Liverpool
El partido de Crystal Palace contra Liverpool es este sábado, 27 de septiembre, a las 11:00 horas de Chile.
Los locales reciben a los Reds en el estadio Selhurst Park de Londres.
Dónde ver a Crystal Palace vs. Liverpool
El partido de Crystal Palace contra Liverpool se transmite de forma online en la plataforma Disney+, dentro de su Plan Premium.
