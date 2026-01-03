Dónde y a qué hora ver a Espanyol vs. Barcelona en TV y streaming. Foto referencial de archivo

Llega el nuevo año y LaLiga de España no descansa, por lo que este fin de semana continúa con sus compromisos por la Fecha 18, donde Espanyol recibe a Barcelona.

Los locales vienen de alzarse por 2-1 ante Athletic, mientras que los azulgrana celebraron un 2-0 contra Villarreal en la jornada local anterior y se mantienen liderando la tabla de posiciones.

Cuándo juega Espanyol vs. Barcelona

El partido de Espanyol contra Barcelona es este sábado, 3 de enero, a las 17:00 horas de Chile.

Para este compromiso los clubes se miden en el RCDE Stadium de España.

Dónde ver a Espanyol vs. Barcelona

El partido de Espanyol contra Barcelona se transmite en el canal DSports de DirecTV.

De forma online, el cruce de LaLiga se encuentra en la plataforma DGO.