Dónde y a qué hora ver a Espanyol vs. Barcelona en TV y streaming
Los azulgrana visitan a su rival por la Fecha 18 de LaLiga de España.
Llega el nuevo año y LaLiga de España no descansa, por lo que este fin de semana continúa con sus compromisos por la Fecha 18, donde Espanyol recibe a Barcelona.
Los locales vienen de alzarse por 2-1 ante Athletic, mientras que los azulgrana celebraron un 2-0 contra Villarreal en la jornada local anterior y se mantienen liderando la tabla de posiciones.
Cuándo juega Espanyol vs. Barcelona
El partido de Espanyol contra Barcelona es este sábado, 3 de enero, a las 17:00 horas de Chile.
Para este compromiso los clubes se miden en el RCDE Stadium de España.
Dónde ver a Espanyol vs. Barcelona
El partido de Espanyol contra Barcelona se transmite en el canal DSports de DirecTV.
De forma online, el cruce de LaLiga se encuentra en la plataforma DGO.
Lo Último
Lo más leído
Plan digital + LT Beneficios por 3 mesesComienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.