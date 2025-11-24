Dónde y a qué hora ver a Espanyol vs. Sevilla por TV y streaming. Foto referencial de archivo @SevillaFC.

Este lunes se juega el último partido pendiente por la Fecha 13 de LaLiga de España, donde Espanyol recibe a Sevilla.

Entre los convocados por Matías Almeyda destaca el regreso de Alexis Sánchez, quien ya recuperado de su lesión se sumó a los entrenamientos con el club.

Por su parte, Gabriel Suazo también fue citado y se presentará tras los amistosos de la Selección Chilena en Rusia.

Cuándo juega Espanyol vs. Sevilla

El partido de Espanyol contra Sevilla es este lunes, 24 de noviembre, a las 17:00 horas de Chile.

Para este cruce los equipos se miden en el RCDE Stadium de Barcelona.

Dónde ver a Espanyol vs. Sevilla

El partido de Espanyol contra Sevilla se transmite en el canal DSports de DirecTV.

De forma online, el compromiso se encuentra en la plataforma DGO.