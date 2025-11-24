Dónde y a qué hora ver a Espanyol vs. Sevilla por TV y streaming
El cuadro con los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo juega la Fecha 13 de LaLiga de España.
Este lunes se juega el último partido pendiente por la Fecha 13 de LaLiga de España, donde Espanyol recibe a Sevilla.
Entre los convocados por Matías Almeyda destaca el regreso de Alexis Sánchez, quien ya recuperado de su lesión se sumó a los entrenamientos con el club.
Por su parte, Gabriel Suazo también fue citado y se presentará tras los amistosos de la Selección Chilena en Rusia.
Cuándo juega Espanyol vs. Sevilla
El partido de Espanyol contra Sevilla es este lunes, 24 de noviembre, a las 17:00 horas de Chile.
Para este cruce los equipos se miden en el RCDE Stadium de Barcelona.
Dónde ver a Espanyol vs. Sevilla
El partido de Espanyol contra Sevilla se transmite en el canal DSports de DirecTV.
De forma online, el compromiso se encuentra en la plataforma DGO.
Lo Último
Lo más leído
2.
3.
⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivasDigital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.