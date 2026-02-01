Dónde y a qué hora ver a Flamengo vs. Corinthians por la Supercopa de Brasil
El cuadro de Erick Pulgar va por el título de la llamada oficialmente Supercopa Rei.
Este fin de semana se desarrolla una importante definición para el fútbol sudamericano, con el partido de Flamengo contra Corinthians por la Supercopa de Brasil.
La llamada oficialmente Supercopa Rei, enfrenta en una única fecha al campeón del Brasileirão y al líder de la Copa do Brasil de la última temporada, respectivamente.
Así, el cuadro de Erick Pulgar vuelve a la cancha en un compromiso de alto impacto, tanto a nivel local como internacional.
Cuándo juega Flamengo vs. Corinthians
El partido de Flamengo contra Corinthians es este domingo, 1 de febrero, a las 16:00 horas de Chile.
Para este compromiso los clubes se miden en la Arena BRB Mané Garrincha de Brasilia.
Dónde ver a Flamengo vs. Corinthians
El partido de Flamengo contra Corinthians tiene transmisión confirmada de forma exclusiva en DSports de DirecTV.
De forma online, la definición de la Supercopa de Brasil se encuentra en la plataforma DGO.
