    Dónde y a qué hora ver a Huachipato vs. Carabobo por la Copa Libertadores

    Los Acereros reciben al cuadro venezolano en búsqueda de revertir el resultado del duelo de ida.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    Dónde y a qué hora ver a Huachipato vs. Carabobo por la Copa Libertadores. Foto referencial de archivo EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT

    Este martes continúa el desafío de Huachipato para permanecer en la Copa Libertadores, donde tiene su partido de vuelta ante Carabobo.

    Los Acereros llegan con la necesidad de mejorar el resultado obtenido en el anterior duelo de ida que se jugó en Venezuela, donde cayeron por 0-1, donde la localía será fundamental para avanzar en el campeonato.

    Cuándo juega Huachipato vs. Carabobo

    El partido de Huachipato contra Carabobo es este martes, 24 de febrero, a las 19:00 horas.

    Para este compromiso los clubes se miden en el Estadio CAP de Talcahuano, Región del Biobío.

    Dónde ver a Huachipato vs. Carabobo

    El partido de Huachipato contra Carabobo se transmite en ESPN Premium y mediante la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.

