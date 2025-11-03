Dónde y a qué hora ver a Japón vs. Marruecos por el Mundial Sub 17 en TV y streaming
Este lunes arranca el torneo juvenil y las selecciones se miden durante horas de la mañana.
Arranca el Mundial Sub 17 donde Japón se enfrenta a Marruecos.
La selección marroquí viene de ganar la Copa Africana de Naciones Sub 17 a inicios de año, por lo que llega con buenos ánimos a la primera fecha del Grupo B.
Cuándo juega Japón vs. Marruecos por el Mundial Sub 17
El partido de Japón vs. Marruecos es este lunes, 3 de noviembre, a las 10:30 horas de Chile.
Dónde ver a Japón vs. Marruecos
El partido de Japón contra Marruecos se transmite en el canal DSports+ de DirecTV.
De forma online, el Mundial Sub 17 se encuentra en la plataforma DGO.
