Dónde y a qué hora ver a Japón vs. Marruecos por el Mundial Sub 17 en TV y streaming

Arranca el Mundial Sub 17 donde Japón se enfrenta a Marruecos.

La selección marroquí viene de ganar la Copa Africana de Naciones Sub 17 a inicios de año, por lo que llega con buenos ánimos a la primera fecha del Grupo B.

Cuándo juega Japón vs. Marruecos por el Mundial Sub 17

El partido de Japón vs. Marruecos es este lunes, 3 de noviembre, a las 10:30 horas de Chile.

Dónde ver a Japón vs. Marruecos

El partido de Japón contra Marruecos se transmite en el canal DSports+ de DirecTV.

De forma online, el Mundial Sub 17 se encuentra en la plataforma DGO.