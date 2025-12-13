Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Brighton en TV y streaming
Los Reds juegan de local por la Fecha 16 de la Premier League.
Este fin de semana avanza la Fecha 16 de la Premier League, donde el Liverpool recibe a Brighton & Hove Albion.
Los Reds van por una victoria para sumar puntos y dejar atrás su empate a 3 contra Leeds de la jornada pasada.
Por su parte, el ahora visitante también llega tras igualar a 1 con West Ham United.
Cuándo juega Liverpool vs. Brighton
El partido de Liverpool contra Brighton & Hove Albion es este sábado, 13 de diciembre, a las 12:00 horas de Chile.
Los Reds reciben a su visitante en el estadio Anfield de Inglaterra.
Dónde ver a Liverpool vs. Brighton
El partido de Liverpool contra Brighton se transmite en el canal ESPN.
De forma online, el cruce de la Premier League se encuentra en la plataforma Disney+.
