    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Brighton en TV y streaming

    Los Reds juegan de local por la Fecha 16 de la Premier League.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Brighton en TV y streaming. Foto referencial de archivo

    Este fin de semana avanza la Fecha 16 de la Premier League, donde el Liverpool recibe a Brighton & Hove Albion.

    Los Reds van por una victoria para sumar puntos y dejar atrás su empate a 3 contra Leeds de la jornada pasada.

    Por su parte, el ahora visitante también llega tras igualar a 1 con West Ham United.

    Cuándo juega Liverpool vs. Brighton

    El partido de Liverpool contra Brighton & Hove Albion es este sábado, 13 de diciembre, a las 12:00 horas de Chile.

    Los Reds reciben a su visitante en el estadio Anfield de Inglaterra.

    Dónde ver a Liverpool vs. Brighton

    El partido de Liverpool contra Brighton se transmite en el canal ESPN.

    De forma online, el cruce de la Premier League se encuentra en la plataforma Disney+.

