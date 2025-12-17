Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Brentford por la Carabao Cup. Foto referencial Instagram

Este miércoles corresponde el partido entre el Manchester City y Brentford en el marco de la Copa de la Liga, conocida como la Carabao Cup.

El cuadro ciudadano juega de local en la etapa de cuartos de final, por lo que los dirigidos por Pep Guardiola buscan el paso a las semifinales del campeonato.

Cuándo juega Manchester City vs. Brentford

El partido del Manchester City contra Brentford es este miércoles, 17 de diciembre, a las 16:30 horas de Chile.

Los Citizens reciben a su rival en el Etihad Stadium de Inglaterra.

Dónde ver a Manchester City vs. Brentford

El partido del Manchester City contra Brentford se transmite la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.