Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Fulham por la Premier League

Esta semana se está desarrollando la Fecha 26 de la Premier League con anticipación, y para hoy se encuentra programado el siguiente compromiso del Manchester City, que recibe a Fulham.

Los ciudadanos se mantienen como escoltas de Arsenal y buscarán seguir sumando victorias para elevar su posición en la tabla, luego de su anterior triunfo por 2-1 ante Liverpool.

En una situación opuesta se encuentra Fulham, que viene de caer por 1-2 ante Everton.

Cuándo juega Manchester City vs. Fulham

El partido del Manchester City contra Fulham es este miércoles, 11 de febrero, a las 16:30 horas de Chile.

Los Sky Blues reciben a su rival en el Etihad Stadium de Inglaterra.

Dónde ver a Manchester City vs. Fulham

El partido del Manchester City contra Fulham se transmite en el apartado deportivo de la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.