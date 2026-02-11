Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Fulham por la Premier League
Los clubes se miden este miércoles por la Fecha 26 de la liga inglesa.
Esta semana se está desarrollando la Fecha 26 de la Premier League con anticipación, y para hoy se encuentra programado el siguiente compromiso del Manchester City, que recibe a Fulham.
Los ciudadanos se mantienen como escoltas de Arsenal y buscarán seguir sumando victorias para elevar su posición en la tabla, luego de su anterior triunfo por 2-1 ante Liverpool.
En una situación opuesta se encuentra Fulham, que viene de caer por 1-2 ante Everton.
Cuándo juega Manchester City vs. Fulham
El partido del Manchester City contra Fulham es este miércoles, 11 de febrero, a las 16:30 horas de Chile.
Los Sky Blues reciben a su rival en el Etihad Stadium de Inglaterra.
Dónde ver a Manchester City vs. Fulham
El partido del Manchester City contra Fulham se transmite en el apartado deportivo de la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.
