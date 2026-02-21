Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Newcastle por la Premier League
Los ciudadanos juegan de local por la Fecha 27 de la liga inglesa.
Este sábado comienza la Fecha 27 de la Premier League y el último partido del día enfrenta al Manchester City con Newcastle United.
Los ciudadanos llegan tras una reciente victoria por 3-0 ante Fulham en el campeonato local y se mantienen como escoltas del Arsenal, quienes lideran la tabla de posiciones.
Por su parte, Newcastle viene de alzarse por 2-1 ante Tottenham en la liga inglesa y golear a Qarabag por 6-1, en su duelo de ida por los playoffs de la Champions League.
Cuándo juega Manchester City vs. Newcastle
El partido del Manchester City contra Newcastle United es este sábado, 21 de febrero, a las 17:00 horas de Chile.
Los clubes se miden en el Etihad Stadium de Inglaterra para este compromiso.
Dónde ver a Manchester City vs. Newcastle
El partido del Manchester City contra Newcastle se transmite en Disney+, dentro del Plan Premium.
