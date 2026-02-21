SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Newcastle por la Premier League

    Los ciudadanos juegan de local por la Fecha 27 de la liga inglesa.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Newcastle en TV y streaming. Foto referencial de archivo Instagram @mancity Servicios / La Tercera

    Este sábado comienza la Fecha 27 de la Premier League y el último partido del día enfrenta al Manchester City con Newcastle United.

    Los ciudadanos llegan tras una reciente victoria por 3-0 ante Fulham en el campeonato local y se mantienen como escoltas del Arsenal, quienes lideran la tabla de posiciones.

    Por su parte, Newcastle viene de alzarse por 2-1 ante Tottenham en la liga inglesa y golear a Qarabag por 6-1, en su duelo de ida por los playoffs de la Champions League.

    Cuándo juega Manchester City vs. Newcastle

    El partido del Manchester City contra Newcastle United es este sábado, 21 de febrero, a las 17:00 horas de Chile.

    Los clubes se miden en el Etihad Stadium de Inglaterra para este compromiso.

    Dónde ver a Manchester City vs. Newcastle

    El partido del Manchester City contra Newcastle se transmite en Disney+, dentro del Plan Premium.

    Más sobre:FútbolPremier LeagueManchester CityNewcastleNewcastle UnitedMan CityManchester City - NewcastleDónde verVer en vivoVer onlineVer en streamingHorarioQuién transmite

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Por robo de cables y luminarias: tres imputados quedan con medidas cautelares en Puerto Montt

    Ucrania ataca fábrica de misiles rusos a más de mil kilómetros de Moscú

    Investigan homicidio de joven de 18 años en Puente Alto

    Proyecto Dominga: Corte de Antofagasta anula resolución que buscaba forzar cumplimiento de fallo ambiental

    Suecia y Serbia instan a sus ciudadanos a salir de Irán ante especulaciones de un inminente ataque militar estadounidense

    Al menos 12 personas murieron tras ataques israelís en el Líbano

    Lo más leído

    1.
    Temblor hoy, sábado 21 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 21 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Cuánto costará y desde cuándo se hará efectiva el alza a la tarifa del transporte público

    Cuánto costará y desde cuándo se hará efectiva el alza a la tarifa del transporte público

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Newcastle por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Newcastle por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Osasuna vs. Real Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Osasuna vs. Real Madrid en TV y streaming

    Cuánto costará y desde cuándo se hará efectiva el alza a la tarifa del transporte público
    Chile

    Cuánto costará y desde cuándo se hará efectiva el alza a la tarifa del transporte público

    Por robo de cables y luminarias: tres imputados quedan con medidas cautelares en Puerto Montt

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Newcastle por la Premier League

    Proyecto Dominga: Corte de Antofagasta anula resolución que buscaba forzar cumplimiento de fallo ambiental
    Negocios

    Proyecto Dominga: Corte de Antofagasta anula resolución que buscaba forzar cumplimiento de fallo ambiental

    CEO de minera de oro Gold Fields: “Chile es el primer país donde quisiéramos avanzar con proyectos”

    El ambicioso plan de Aramark al 2030, ahora de la mano de Vendomática

    El estudio masivo que reveló si el ayuno intermitente puede provocar cansancio mental y otros perjuicios
    Tendencias

    El estudio masivo que reveló si el ayuno intermitente puede provocar cansancio mental y otros perjuicios

    ¿Con negra o blanca? Así preparan la piscola los chilenos, según una encuesta

    “El dolor perdura”: Gisèle Pelicot publica sus memorias tras sobrevivir el ataque de su esposo y más de 50 hombres

    En la consolidación del rey de los Juegos Olímpicos de Invierno: Sebastián Endrestad cierra la participación de Chile
    El Deportivo

    En la consolidación del rey de los Juegos Olímpicos de Invierno: Sebastián Endrestad cierra la participación de Chile

    Patricio Rubio se refiere a la polémica salida de Emiliano Vecchio de Unión Española: “Solo verso para la gente”

    Entrevista con Justo Giani: “A mí y a Palavecino nos va a llevar unos partidos acostumbrarnos al Claro Arena”

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía
    Tecnología

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Cómo son las nuevas unidades del pueblo Mapuche en Age of Empires II: Definitive Edition

    Rossana Dresdner, escritora: “Si olvidamos los traumas del pasado, no tendremos conciencia para evitar que vuelvan”
    Cultura y entretención

    Rossana Dresdner, escritora: “Si olvidamos los traumas del pasado, no tendremos conciencia para evitar que vuelvan”

    El método del villano de El Caballero de los Siete Reinos: “Mi trabajo consistía en justificar por qué está tan enojado”

    Chilenos frente a Viña 2026: Gloria Estefan es la mejor artista, pero Mon Laferte será el mayor éxito

    Ucrania ataca fábrica de misiles rusos a más de mil kilómetros de Moscú
    Mundo

    Ucrania ataca fábrica de misiles rusos a más de mil kilómetros de Moscú

    Suecia y Serbia instan a sus ciudadanos a salir de Irán ante especulaciones de un inminente ataque militar estadounidense

    Al menos 12 personas murieron tras ataques israelís en el Líbano

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile
    Paula

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile

    Nancy Mamani Loza: La única mujer

    Datos Paula: El sabor asiático del Persa Bio Bio