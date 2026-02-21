Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Newcastle por la Premier League

Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Newcastle en TV y streaming. Foto referencial de archivo Instagram @mancity

Este sábado comienza la Fecha 27 de la Premier League y el último partido del día enfrenta al Manchester City con Newcastle United.

Los ciudadanos llegan tras una reciente victoria por 3-0 ante Fulham en el campeonato local y se mantienen como escoltas del Arsenal, quienes lideran la tabla de posiciones.

Por su parte, Newcastle viene de alzarse por 2-1 ante Tottenham en la liga inglesa y golear a Qarabag por 6-1, en su duelo de ida por los playoffs de la Champions League.

Cuándo juega Manchester City vs. Newcastle

El partido del Manchester City contra Newcastle United es este sábado, 21 de febrero, a las 17:00 horas de Chile.

Los clubes se miden en el Etihad Stadium de Inglaterra para este compromiso.

Dónde ver a Manchester City vs. Newcastle

El partido del Manchester City contra Newcastle se transmite en Disney+, dentro del Plan Premium.