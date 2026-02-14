Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Salford City en TV y streaming

Este fin de semana se pausan las actividades de la Premier League, por lo que el Manchester City se enfoca hacia su próximo desafío por la FA Cup.

Los ciudadanos juegan de local y reciben a Salford City de la League Two, en el marco de la cuarta ronda de la copa.

Cuándo juega Manchester City vs. Salford

El partido del Manchester City contra Salford City es este sábado, 14 de febrero, a las 12:00 horas de Chile.

Para este compromiso los clubes se miden en el Etihad Stadium de Inglaterra.

Dónde ver a Manchester City vs. Salford

El partido del Manchester City contra Salford City se transmite en el canal ESPN .

De forma online, los cruces de la FA Cup van por la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.