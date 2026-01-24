Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Wolves por la Premier League. Foto referencial de archivo @ManCity (X).

Este fin de semana comienza la Fecha 23 de la Premier League, donde uno de los primeros partidos programados enfrenta al Manchester City con Wolverhampton Wanderers.

El cuadro ciudadano buscará un mejor resultado para seguir en al lucha por alcanzar el primer lugar de la tabla de posiciones, liderada actualmente por Arsenal.

En esa línea, se presentan tras caer por 0-2 contra Manchester United y los ánimos no mejoraron en la reciente fecha de la Champions League, donde cayeron por 1-3 contra Bodo/Glimt.

Por su parte, Wolves llega como el último equipo de la tabla inglesa y en la jornada anterior registró un empate sin goles con Newcastle United.

Cuándo juega Manchester City vs. Wolves

El partido del Manchester City contra Wolves es este sábado, 24 de enero, a las 12:00 horas de Chile.

Los Sky Blues reciben a su rival en el Etihad Stadium de Inglaterra.

Dónde ver a Manchester City vs. Wolves

El partido del Manchester City contra Wolves se transmite en Disney+, dentro del Plan Premium.