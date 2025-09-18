Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. Barcelona por la Champions League. Foto referencial de archivo

Llega el turno del enfrentamiento entre Newcastle United y Barcelona, en el marco del debut de la Champions League.

Los clubes se miden en la primera jornada de la fase de liga del torneo europeo.

Cuándo juega Newcastle United vs. Barcelona

El partido de Newcastle United vs. Barcelona es este jueves, 18 de septiembre, a las 16:00 horas de Chile.

Los locales reciben a su rival en el estadio St. James’ Park de Inglaterra.

Dónde ver a Newcastle United vs. Barcelona

El partido de Newcastle United contra Barcelona se transmite de forma online en la plataforma Disney+, dentro de su Plan Premium.