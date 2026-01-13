Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. Manchester City en TV y streaming. Foto referencial de archivo

Este martes Newcastle United recibe al Manchester City en el marco de la semifinal de ida de la Carabao Cup.

Los locales se presentan como defensores de la Copa de la Liga de Inglaterra y deberán resistir el ataque del cuadro ciudadano, que ha conseguido el título en seis ocasiones desde 2014.

Cuándo juega Newcastle United vs. Manchester City

El partido de Newcastle United contra el Manchester City es este martes, 13 de enero, a las 17:00 horas de Chile.

Los Sky Blues visitan el estadio St James’ Park para este compromiso.

Dónde ver a Newcastle United vs. Manchester City

El partido de Newcastle United contra Manchester City se transmite en el canal ESPN .

De forma online, el cruce se encuentra en el Plan Premium de la plataforma Disney+.