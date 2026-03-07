Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. Manchester City por la FA Cup. Foto referencial de archivo Instagram @mancity

Este sábado continúan los partidos de la FA Cup, donde Newcastle United recibe al Manchester City por los octavos de final.

Los locales vienen de alzarse ante Aston Villa en la ronda anterior de la copa, mientras que también celebraron en el marco de la Premier League, tras un 2-1 obtenido ante el Manchester United.

Por su parte, los ciudadanos también tuvieron un último resultado favorable por la FA Cup, donde se alzaron por 2-0 ante Salford City, mientras que igualaron a 2 con Nottingham Forest en el contexto de la liga inglesa.

Cuándo juega Newcastle vs. Manchester City

El partido de Newcastle United contra el Manchester City es este sábado, 7 de marzo, a las 17:00 horas de Chile.

Para este compromiso los clubes se miden en el estadio St. James’ Park de Inglaterra.

Dónde ver a Newcastle vs. Man City

El partido de Newcastle United contra el Manchester City se transmite en el canal ESPN .

De forma online, la FA Cup va por la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.