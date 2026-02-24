Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. Qarabag por la Champions League. Foto referencial de archivo Instagram @nufc

Newcastle United recibe a Qarabag durante este martes, en uno de los primeros duelos programados por la vuelta de los playoffs de la Champions League.

Los ingleses se presentan con una amplia ventaja, gracias al resultado 6-1 obtenido en el duelo de ida, por lo que tienen casi asegurada la eliminación del cuadro de Azerbaiyán.

Cuándo juega Newcastle vs. Qarabag

El partido de Newcastle United contra Qarabag es este martes, 24 de febrero, a las 17:00 horas de Chile.

Los clubes se miden en el estadio St. James’ Park para este compromiso.

Dónde ver a Newcastle vs. Qarabag

El partido de Newcastle United contra Qarabag se transmite en el canal ESPN5 .

En streaming, la Champions League va por la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.