SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. Qarabag por la Champions League

    Los ingleses se presentan con una amplia ventaja al duelo de vuelta por los playoffs.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. Qarabag por la Champions League. Foto referencial de archivo Instagram @nufc Servicios / La Tercera

    Newcastle United recibe a Qarabag durante este martes, en uno de los primeros duelos programados por la vuelta de los playoffs de la Champions League.

    Los ingleses se presentan con una amplia ventaja, gracias al resultado 6-1 obtenido en el duelo de ida, por lo que tienen casi asegurada la eliminación del cuadro de Azerbaiyán.

    Cuándo juega Newcastle vs. Qarabag

    El partido de Newcastle United contra Qarabag es este martes, 24 de febrero, a las 17:00 horas de Chile.

    Los clubes se miden en el estadio St. James’ Park para este compromiso.

    Dónde ver a Newcastle vs. Qarabag

    El partido de Newcastle United contra Qarabag se transmite en el canal ESPN5.

    En streaming, la Champions League va por la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.

    Más sobre:FútbolChampions LeagueNewcastleNewcastle UnitedQarabagNewcastle - QarabagNewcastle United - QarabagDónde verUEFAChampions League hoyVer en vivoVer onlineVer en streamingHorarioQuién transmite

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Las explicaciones de La Moneda sobre decisión de anular decreto de cable submarino chino y la presión de la Casa Blanca

    Estados Unidos intercepta otro petrolero en el Índico por violar el veto al crudo del Caribe

    Dentro del búnker donde Zelensky lideró la respuesta a la invasión rusa

    SEA recomienda aprobar ampliación de puerto de Valparaíso que demanda una inversión de US$900 millones

    Jorge Quiroz se desliga definitivamente de la consultora que fundó hace más de dos décadas

    Piden decretar estado de emergencia comunal en Diego de Almagro: hay 240 damnificados y 60 albergados

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. Qarabag por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. Qarabag por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Inter de Milán vs. Bodo/Glimt por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Inter de Milán vs. Bodo/Glimt por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Bayer Leverkusen vs. Olympiacos por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Bayer Leverkusen vs. Olympiacos por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. Qarabag por la Champions League
    Chile

    Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. Qarabag por la Champions League

    Las explicaciones de La Moneda sobre decisión de anular decreto de cable submarino chino y la presión de la Casa Blanca

    Piden decretar estado de emergencia comunal en Diego de Almagro: hay 240 damnificados y 60 albergados

    SEA recomienda aprobar ampliación de puerto de Valparaíso que demanda una inversión de US$900 millones
    Negocios

    SEA recomienda aprobar ampliación de puerto de Valparaíso que demanda una inversión de US$900 millones

    Jorge Quiroz se desliga definitivamente de la consultora que fundó hace más de dos décadas

    Isapre Banmédica demanda al Fisco por fallo que la obligó a pagar US$ 3,7 millones por medicamento de niño

    Quién era Robert Carradine, el actor de Lizzie McGuire que falleció a los 71 años
    Tendencias

    Quién era Robert Carradine, el actor de Lizzie McGuire que falleció a los 71 años

    Caso Nancy Guthrie: el sospechoso se acercó a su casa antes de la noche de su desaparición, según reportes

    3 beneficios de comer lentejas, el “superalimento” recomendado por los médicos

    El mensaje de Carlos Palacios después de su operación de rodilla en Boca Juniors
    El Deportivo

    El mensaje de Carlos Palacios después de su operación de rodilla en Boca Juniors

    Presidenta de México aborda la realización del Mundial en medio de la ola de violencia: “Están todas las garantías”

    Achraf Hakimi será juzgado por violación en Francia: arriesga 15 años de cárcel

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000
    Tecnología

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    El cardenal Fernando Chomali alude al show de Kramer en Viña: “Con la fe de los chilenos no se juega”
    Cultura y entretención

    El cardenal Fernando Chomali alude al show de Kramer en Viña: “Con la fe de los chilenos no se juega”

    Bomba Estéreo cierra la segunda noche de Viña con un llamativo escenario con hongos, Flor de Rap y su hit con Bad Bunny

    Mira aquí el show completo de Rodrigo Villegas en el Festival de Viña 2026

    Estados Unidos intercepta otro petrolero en el Índico por violar el veto al crudo del Caribe
    Mundo

    Estados Unidos intercepta otro petrolero en el Índico por violar el veto al crudo del Caribe

    Dentro del búnker donde Zelensky lideró la respuesta a la invasión rusa

    Estados Unidos asegura que “la primera opción” de Trump “es siempre la diplomacia” en plenas conversaciones con Irán

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile
    Paula

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile

    Nancy Mamani Loza: La única mujer

    Datos Paula: El sabor asiático del Persa Bio Bio