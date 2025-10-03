Dónde y a qué hora ver a Nueva Zelanda vs. Japón por el Mundial Sub 20
Este viernes continúan los cruces del Grupo A y las selecciones se trasladan hasta Valparaíso.
Nueva Zelanda se mide contra Japón, por una nueva fecha para el Grupo A en el Mundial Sub 20.
El cuadro oceánico llega tras una victoria por 2-1 ante Egipto, mientras que los Samuráis Azules celebraron un 2-0 ante Chile el pasado martes.
Cuándo juega Nueva Zelanda vs. Japón
El partido de Nueva Zelanda contra Japón por el Mundial Sub 20 es este viernes, 3 de octubre, a las 20:00 horas.
Las selecciones se enfrentan en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.
Dónde ver a Nueva Zelanda vs. Japón
El partido de Nueva Zelanda vs. Japón se transmite en el canal DSports+ de DirecTV y de forma online en la plataforma DGO.
