Dónde y a qué hora ver a O'Higgins vs. Universidad de Chile en TV y streaming.

O’Higgins recibe a Universidad de Chile durante este fin de semana en uno de los duelos clave por la Fecha 28 de la Liga de Primera.

Los clubes juegan un partido decisivo en la lucha por ser parte de la próxima Copa Libertadores.

Cuándo juega O’Higgins vs. Universidad de Chile

El partido de O’Higgins contra Universidad de Chile es este domingo, 23 de noviembre, a las 18:00 horas.

Los clubes se miden en el Estadio El Teniente de Rancagua.

Dónde ver a O’Higgins vs. Universidad de Chile

El partido de O’Higgins contra Universidad de Chile se transmite en el canal TNT Sports Premium .

De forma online, los cruces de la Liga de Primera se encuentran en la plataforma HBO Max.