Dónde y a qué hora ver a Olympiacos vs. PSV por la Champions League

Los clubes se miden este martes en Grecia por la cuarta fecha del torneo.

Sandar Estrella Oporto 
Sandar Estrella Oporto
Olympiacos. Foto referencial de archivo olympiacos.org

Olympiacos recibe a PSV Eindhoven durante este martes, en medio de la cuarta fecha de la Champions League.

El cuadro griego se presenta en la jornada tras caer por 1-6 ante Barcelona anteriormente.

Por su parte, los neerlandeses celebraron su resultado 6-2 obtenido ante Napoli.

Cuándo juega Olympiacos vs. PSV

El partido de Olympiacos contra PSV es este martes, 4 de noviembre, a las 17:00 horas de Chile.

Para este compromiso de la Champions League los clubes se miden en el Georgios Karaiskakis Stadium de Grecia.

Dónde ver a Olympiacos vs. PSV

El partido de Olympiacos contra PSV se transmite en el canal ESPN4.

De forma online, los cruces de la Champions League se encuentran en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium de $14.190 al mes.

Kaiser asegura que de llegar a La Moneda intentará enviar a “extranjeros con antecedentes penales” a megacárcel de Bukele

Quién es Jorge Ugalde, el sujeto detenido por el triple homicidio en La Reina

Triple homicidio en La Reina: hermana de Eduardo Cruz-Coke y esposa del sospechoso está imputada en la investigación

Truenos, viento y más: qué efectos se esperan para el día de lluvia en la Región Metropolitana

General Karina Soza y Fiscal Mario Carrera reciben reconocimiento como egresados de la Facultad de Derecho de la U. de Chile

Truenos, viento y más: qué efectos se esperan para el día de lluvia en la Región Metropolitana

“Imposible”: la inusual pelea entre un gran tiburón blanco y un grupo de orcas en México que preocupa a los expertos

Quién es Soraya Martínez Ferrada, la chilena que fue electa como alcaldesa de Montreal en Canadá

Cómo era el Desierto de Atacama hace 230 millones de años, según un inédito hallazgo científico

Dónde y a qué hora ver a Olympiacos vs. PSV por la Champions League

Dónde y a qué hora ver a Bodo/Glimt vs. Monaco por la Champions League

Cuándo y a qué hora ver a Tottenham Hotspur vs. Copenhague por la Champions League en TV y streaming

