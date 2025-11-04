Dónde y a qué hora ver a Olympiacos vs. PSV por la Champions League
Los clubes se miden este martes en Grecia por la cuarta fecha del torneo.
Olympiacos recibe a PSV Eindhoven durante este martes, en medio de la cuarta fecha de la Champions League.
El cuadro griego se presenta en la jornada tras caer por 1-6 ante Barcelona anteriormente.
Por su parte, los neerlandeses celebraron su resultado 6-2 obtenido ante Napoli.
Cuándo juega Olympiacos vs. PSV
El partido de Olympiacos contra PSV es este martes, 4 de noviembre, a las 17:00 horas de Chile.
Para este compromiso de la Champions League los clubes se miden en el Georgios Karaiskakis Stadium de Grecia.
Dónde ver a Olympiacos vs. PSV
El partido de Olympiacos contra PSV se transmite en el canal ESPN4.
De forma online, los cruces de la Champions League se encuentran en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium de $14.190 al mes.
