Dónde y a qué hora ver a Olympiacos vs. PSV por la Champions League

Olympiacos recibe a PSV Eindhoven durante este martes, en medio de la cuarta fecha de la Champions League.

El cuadro griego se presenta en la jornada tras caer por 1-6 ante Barcelona anteriormente.

Por su parte, los neerlandeses celebraron su resultado 6-2 obtenido ante Napoli.

Cuándo juega Olympiacos vs. PSV

El partido de Olympiacos contra PSV es este martes, 4 de noviembre, a las 17:00 horas de Chile.

Para este compromiso de la Champions League los clubes se miden en el Georgios Karaiskakis Stadium de Grecia.

Dónde ver a Olympiacos vs. PSV

El partido de Olympiacos contra PSV se transmite en el canal ESPN4 .

De forma online, los cruces de la Champions League se encuentran en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium de $14.190 al mes.