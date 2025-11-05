Dónde y a qué hora ver a Olympique de Marsella vs. Atalanta por la Champions League en TV y streaming. Foto de archivo Instagram @ olympiquedemarseille

Olympique de Marsella recibe a Atalanta por la cuarta fecha de la Champions League.

Los franceses llegan a la jornada tras caer por 1-2 ante Sporting de Lisboa.

Por su parte, el cuadro italiano arrastra un anterior empate sin goles con Slavia Praga.

Cuándo juega Olympique de Marsella vs. Atalanta

El partido de Olympique de Marsella vs. Atalanta es este miércoles, 5 de noviembre, a las 17:00 horas de Chile.

Para este cruce los clubes se miden en el Estadio Vélodrome de Francia.

Dónde ver a Olympique de Marsella vs. Atalanta

El partido de Olympique de Marsella contra Atalanta se transmite en el canal ESPN6 .

De forma online, los cruces de la Champions League se encuentran en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium de $14.190 al mes.