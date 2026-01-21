Dónde y a qué hora ver a Olympique de Marsella vs. Liverpool en TV y streaming. Foto referencial de archivo

Este miércoles se juega el segundo y último día de partidos por la Fecha 7 de la Champions League, donde Olympique de Marsella recibe a Liverpool.

Los franceses vienen de alzarse por 3-2 ante Union St. Gilloise en la jornada anterior, mientras que los ingleses vencieron a Inter por la cuenta mínima.

Cuándo juega Olympique de Marsella vs. Liverpool

El partido de Olympique de Marsella contra Liverpool es este miércoles, 21 de enero, a las 17:00 horas de Chile.

Para este compromiso los clubes se miden en el Orange Vélodrome de Francia.

Dónde ver a Marsella vs. Liverpool

El partido de Olympique de Marsella contra Liverpool se transmite en el canal ESPN .

De forma online, el cruce por la Champions League se encuentra en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.