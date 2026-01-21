Dónde y a qué hora ver a Olympique de Marsella vs. Liverpool en TV y streaming
Los clubes se miden en Francia por la Fecha 7 de la Champions League.
Este miércoles se juega el segundo y último día de partidos por la Fecha 7 de la Champions League, donde Olympique de Marsella recibe a Liverpool.
Los franceses vienen de alzarse por 3-2 ante Union St. Gilloise en la jornada anterior, mientras que los ingleses vencieron a Inter por la cuenta mínima.
Cuándo juega Olympique de Marsella vs. Liverpool
El partido de Olympique de Marsella contra Liverpool es este miércoles, 21 de enero, a las 17:00 horas de Chile.
Para este compromiso los clubes se miden en el Orange Vélodrome de Francia.
Dónde ver a Marsella vs. Liverpool
El partido de Olympique de Marsella contra Liverpool se transmite en el canal ESPN.
De forma online, el cruce por la Champions League se encuentra en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.
Lo Último
Lo más leído
Plan digital + LT Beneficios por 3 mesesComienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.