    Dónde y a qué hora ver a Osasuna vs. Real Madrid en TV y streaming

    Los merengues visitan Navarra por la Fecha 25 del torneo local español y se presentan como líderes de la tabla.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    Dónde y a qué hora ver a Osasuna vs. Real Madrid en TV y streaming. Foto referencial de archivo realmadrid.com / Eduardo Olivera

    Avanza la Fecha 25 de LaLiga de España y llega el turno del Real Madrid, que visita a Osasuna durante este fin de semana.

    Los locales se presentan tras un último empate sin goles con Elche, mientras que el cuadro merengue celebró un triunfo por 4-1 ante la Real Sociedad y se instalaron en lo alto de la tabla local.

    Cuándo juega Osasuna vs. Real Madrid

    El partido de Osasuna contra el Real Madrid es este sábado, 21 de febrero, a las 14:30 horas de Chile.

    Los clubes se miden en el Estadio El Sadar de Pamplona, Navarra, para este compromiso.

    Dónde ver a Osasuna vs. Real Madrid

    El partido de Osasuna contra el Real Madrid se transmite en el canal DSports de DirecTV.

    De forma online, el cruce de LaLiga va por la plataforma DGO.

