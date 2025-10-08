SUSCRÍBETE
Dónde y a qué hora ver a Paraguay vs. Noruega por el Mundial Sub 20

Los equipos van por el paso a cuartos de final en el Estadio Fiscal de Talca.

Sandar Estrella OportoPor 
Sandar Estrella Oporto
Dónde y a qué hora ver a Paraguay vs. Noruega por el Mundial Sub 20. Foto referencial JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Paraguay y Noruega juegan uno de los últimos partidos de este miércoles, por los octavos de final del Mundial Sub 20.

La Albirroja se instaló en la instancia tras una fase de grupos con resultados múltiples, mientras que los europeos quedaron segundos del Grupo F.

Cuándo juega Paraguay vs. Noruega

El partido de Paraguay contra Noruega por el Mundial Sub 20 es este miércoles, 8 de octubre, a las 20:00 horas.

Para este duelo, las selecciones se miden en el Estadio Fiscal de Talca.

Dónde ver a Paraguay vs. Noruega

El partido de Paraguay contra Noruega se transmite en el canal DSports de DirecTV.

De forma online, los partidos del Mundial Sub 20 se encuentran en la plataforma DGO.

