Dónde y a qué hora ver a Portugal vs. Marruecos por el Mundial Sub 17. Foto referencial de archivo fpf.pt

Arranca la segunda fecha del Mundial Sub 17 para el Grupo B, donde Portugal se mide contra Marruecos.

Los primeros vienen de enfrentarse a Nueva Caledonia, partido que resultó a su favor con un impactante 6-1.

Por su parte, el cuadro africano lamentó una derrota en su debut, con un marcador 0-2 obtenido contra Japón.

Cuándo juega Portugal vs. Marruecos

El partido de Portugal vs. Marruecos es este jueves, 6 de noviembre, a las 9:30 horas de Chile.

Dónde ver a Portugal vs. Marruecos

El partido de Portugal contra Marruecos se transmite en el canal DSports de DirecTV.

De forma online, los cruces del Mundial Sub 17 se encuentran en la plataforma DGO.