Dónde y a qué hora ver a PSG vs. Bayern Múnich por la Champions League en TV y streaming
Franceses y alemanes se miden por la cuarta fecha del campeonato.
Regresa la Champions League, que en su cuarta fecha enfrenta a Paris Saint-Germain contra Bayern Múnich.
El PSG llega a la jornada tras una contundente victoria por 7-2 ante Leverkusen, obtenida en la jornada anterior.
Por su parte, los alemanes también vienen de celebrar un triunfo por 4-0 contra Club Brujas.
Cuándo juega PSG vs. Bayern Múnich
El partido de PSG contra Bayern Múnich es este martes, 4 de noviembre, a las 17:00 horas de Chile.
Para este cruce de la Champions League los clubes se miden en el recinto deportivo Parque de los Príncipes de Francia.
Dónde ver a PSG vs. Bayern Múnich
El partido de PSG contra Bayern Múnich se transmite en el canal ESPN.
De forma online, los cruces de la Champions League se encuentran en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium de $14.190 al mes.
