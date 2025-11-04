Dónde y a qué hora ver a PSG vs. Bayern Múnich por la Champions League en TV y streaming. Foto referencial de archivo psg.fr

Regresa la Champions League, que en su cuarta fecha enfrenta a Paris Saint-Germain contra Bayern Múnich.

El PSG llega a la jornada tras una contundente victoria por 7-2 ante Leverkusen, obtenida en la jornada anterior.

Por su parte, los alemanes también vienen de celebrar un triunfo por 4-0 contra Club Brujas.

Cuándo juega PSG vs. Bayern Múnich

El partido de PSG contra Bayern Múnich es este martes, 4 de noviembre, a las 17:00 horas de Chile.

Para este cruce de la Champions League los clubes se miden en el recinto deportivo Parque de los Príncipes de Francia.

Dónde ver a PSG vs. Bayern Múnich

El partido de PSG contra Bayern Múnich se transmite en el canal ESPN .

De forma online, los cruces de la Champions League se encuentran en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium de $14.190 al mes.