Dónde y a qué hora ver a PSG vs. Tottenham por TV y streaming
Los clubes se miden este miércoles por la Supercopa de la UEFA y el cruce tiene transmisión confirmada.
Este miércoles se juega el partido entre PSG y Tottenham Hotspur, en el priemer enfrentamiento oficial entre ambos equipos, en el marco de la Supercopa de la UEFA.
Los campeones de la Champions League y la Europa League, respectivamente, se miden en este cruce de alto nivel para el fútbol de Europa, con miras a levantar un nuevo trofeo.
Cuándo es el partido de PSG vs. Tottenham
El partido de PSG vs. Tottenham es este miércoles, 13 de agosto, a las 15:00 horas de Chile.
En esta ocasión los clubes se miden en el Bluenergy Stadium de Italia, recinto del Udinese.
Dónde ver a PSG vs. Tottenham
El partido del PSG vs. Tottenham se transmite en el canal ESPN.
Para ver el cruce de forma online se dispone de la plataforma Disney+, que tendrá el evento en su Plan Premium de $14.190 al mes.
