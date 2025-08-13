Dónde y a qué hora ver a PSG vs. Tottenham por TV y streaming. Foto referencial de archivo: psg.fr

Este miércoles se juega el partido entre PSG y Tottenham Hotspur, en el priemer enfrentamiento oficial entre ambos equipos, en el marco de la Supercopa de la UEFA.

Los campeones de la Champions League y la Europa League, respectivamente, se miden en este cruce de alto nivel para el fútbol de Europa, con miras a levantar un nuevo trofeo.

Cuándo es el partido de PSG vs. Tottenham

El partido de PSG vs. Tottenham es este miércoles, 13 de agosto, a las 15:00 horas de Chile.

En esta ocasión los clubes se miden en el Bluenergy Stadium de Italia, recinto del Udinese.

Dónde ver a PSG vs. Tottenham

El partido del PSG vs. Tottenham se transmite en el canal ESPN .

Para ver el cruce de forma online se dispone de la plataforma Disney+, que tendrá el evento en su Plan Premium de $14.190 al mes.