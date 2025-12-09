Dónde y a qué hora ver a PSV vs. Atlético de Madrid en TV y streaming. Foto referencial de archivo

Este martes PSV Eindhoven recibe al Atlético de Madrid, en el marco de la Fecha 6 de la Champions League.

El cuadro neerlandés llega a la jornada tras imponerse ante Liverpool por 4-1, mientras que los españoles celebraron un 2-1 en su anterior duelo con Inter.

Cuándo juega PSV vs. Atlético Madrid

El partido de PSV contra el Atlético de Madrid es este martes, 9 de diciembre, a las 17:00 horas de Chile.

Para este compromiso los españoles visitan el Philips Stadion de Países Bajos.

Dónde ver a PSV vs. Atlético Madrid

El partido de PSV contra Atlético de Madrid se transmite en el canal ESPN3 .

De forma online, los cruces de la Champions League se encuentran en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.