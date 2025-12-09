Dónde y a qué hora ver a PSV vs. Atlético de Madrid en TV y streaming
Los españoles visitan Países Bajos en el marco de la Fecha 6 de la Champions League.
Este martes PSV Eindhoven recibe al Atlético de Madrid, en el marco de la Fecha 6 de la Champions League.
El cuadro neerlandés llega a la jornada tras imponerse ante Liverpool por 4-1, mientras que los españoles celebraron un 2-1 en su anterior duelo con Inter.
Cuándo juega PSV vs. Atlético Madrid
El partido de PSV contra el Atlético de Madrid es este martes, 9 de diciembre, a las 17:00 horas de Chile.
Para este compromiso los españoles visitan el Philips Stadion de Países Bajos.
Dónde ver a PSV vs. Atlético Madrid
El partido de PSV contra Atlético de Madrid se transmite en el canal ESPN3.
De forma online, los cruces de la Champions League se encuentran en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.
