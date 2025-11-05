Dónde y a qué hora ver a Qarabag vs. Chelsea por la Champions League en TV y streaming. Foto de archivo Instagram @chelseafc

Este miércoles continúa la cuarta fecha de la Champions League, donde Qarabag recibe a Chelsea.

Los locales se presentan en la jornada tras caer por 1-3 ante Athletic.

Por su parte, los ingleses celebraron un anterior triunfo 5-1 contra Ajax de Ámsterdam.

Cuándo juega Qarabag vs. Chelsea

El partido de Qarabag vs. Chelsea es este miércoles, 5 de noviembre, a las 14:45 horas de Chile.

Para este cruce los equipos se miden en el Estadio Tofik Bakhramov de Azerbaiyán.

Dónde ver a Qarabag vs. Chelsea

El partido de Qarabag vs. Chelsea se transmite en el canal ESPN .

De forma online, los cruces de la Champions League se encuentran en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium de $14.190 al mes.