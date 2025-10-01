Dónde y a qué hora ver a Qarabag vs. Copenhagen por la Champions League en TV y streaming
Los clubes se miden este miércoles por la segunda fecha de la cita internacional.
Este miércoles continúan los cruces de la Champions League, donde Qarabag y Copenhagen salen a la cancha por la segunda fecha del campeonato.
El cuadro de Azerbaiyán llega a la jornada tras alzarse por 3-2 ante Benfica, mientras que su contrincante empató anteriormente a 2 con Leverkusen.
Cuándo juega Qarabag vs. Copenhagen
El partido de Qarabag vs. Copenhagen es este miércoles, 1 de octubre, a las 13:45 horas de Chile.
Los clubes se miden en el Estadio Tofik Bakhramov de Azerbaiyán.
Dónde ver a Qarabag vs. Copenhagen
El partido de Qarabag vs. Copenhagen se transmite en el canal ESPN y de forma online en la plataforma Disney+, dentro de su Plan Premium.
